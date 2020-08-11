استقبلت ولاية أنطاليا، عاصمة السياحة التركية المطلة على البحر المتوسط، 80 طائرة تحمل على متنها سياحاً روساً يزورون تركيا عقب استئناف رحلات الطيران بين البلدين.

وبحسب معطيات مديرية الثقافة والسياحة في أنطاليا، فقد استقبلت الولاية خلال العام الماضي 15 مليوناً و644 ألفاً و108 سياح أجانب، منهم 5 ملايين و582 ألفاً و763 زائراً روسياً.

ورغم تأثير كورونا السلبي على القطاع السياحي في أنطاليا وتركيا بشكل عام، فإن استئناف رحلات الطيران بين تركيا وروسيا منذ مطلع أغسطس/آب الحالي، أعاد النشاط السياحي إلى أنطاليا وغيرها من الوجهات السياحية في البلاد.

وفي هذا الإطار استقبلت أنطاليا خلال يوم واحد 80 طائرة تحمل على متنها أكثر من 23 ألف سائح روسي.

وفي حديثه للأناضول قال أركان ياغجي، رئيس اتحاد مشغلي الفنادق في منطقة البحر المتوسط، إن أنطاليا تتصدر الوجهات العالمية للسياح الروس.

وأعرب عن سعادتهم إزاء استئناف الإقبال الروسي الكبير على قضاء العطل السياحية في أنطاليا.

بدوره قال أولكاي أطماجا، رئيس المجلس الإداري لجمعية الإداريين المحترفين للفنادق، إن الأيام الـ10 الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً في نسب الحجوزات لدى الفنادق، من قبل السيّاح الروس.

وكانت تركيا وروسيا قد أعلنتا في وقت سابق استئناف الرحلات الجوية بينهما اعتباراً من 1 أغسطس/آب الجاري، بعد تعليقها في مارس/آذار الماضي ضمن إطار تدابير مكافحة وباء كورونا.

وخلال العام الماضي حلّت تركيا في المركز الأول بين بلدان العالم الأكثر زيارة من قبل السياح الروس، وذلك باستقبالها 7 ملايين سائح روسي.

حيث تتميز أنطاليا بشواطئها الرائعة، وهي شاهدة على مدن قديمة، وتضم آثاراً ومعالم باقية من فترات تاريخية مختلفة.

ويُتاح لمحبي الجولات التاريخية والثقافية التجول في طرقات كثيرة مميزة تحكي قصصاً تاريخية عتيقة.

وتحتوي الولاية على متاحف ومعالم تاريخية عديدة ومتنوعة، وتضم آثاراً تمتد لمئات السنين، وهي مقصد لا غنى عنه للمصطافين، بفضل شواطئها الواسعة المفتوحة ومياهها الزرقاء الساحرة.