سياسة
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روسيا تسجل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم
سجلت وزارة الصحة الروسية الثلاثاء أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، بعد اجتيازه جميع الاختبارات اللازمة، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم".
روسيا تسجل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن تسجيل بلاده أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم / AA
11 أغسطس 2020

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، تسجيل بلاده أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وقال في اجتماع مع أعضاء الحكومة عبر تقنية "فيديو كونفرنس"، إنّ وزارة الصحة سجلت الثلاثاء أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، بعد اجتيازه جميع الاختبارات اللازمة، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأوضح أن اللقاح "يعمل بفاعلية عالية، ويوفر مناعة مستقرة"، مشدداً على ضرورة أن يكون التطعيم "طوعياً". كما أشار إلى تطعيم إحدى بناته باللقاح الجديد.

وفي 21 يوليو/تموز الماضي كشفت روسيا عن جاهزية أول لقاح محلي لمكافحة فيروس كورونا، شارك في إنتاجه مختصون عسكريون وعلماء من مركز غيمالي للبحوث.

وجاء الإعلان الروسي، حينئذ، بعد يوم من كشف جامعة أكسفورد البريطانية، المعنية بتطوير لقاح لمكافحة كورونا، بالتعاون مع شركة "أسترا زينيكيا " (بريطانية ـ سويدية) عن نجاح التجارب الأولى للقاح مشترك بينهما.

كما تعمل شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيو إن تك" الألمانية، في تحالف بينهما، على تطوير لقاح ضد كورونا، إضافة إلى لقاح تجريبي آخر تجري شركة فالنيفا الفرنسية أبحاثاً عنه.

وحتى مساء االثلاثاء تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 20 مليوناً و275 ألفاً، توفي منهم أكثر من 739 ألفاً، وتعافي ما يزيد على 13 مليوناً و201 ألف، وفق موقع "ورلدوميتر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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