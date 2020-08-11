قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن بلاده ستدافع حتى النهاية عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في شرقي المتوسط.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، الثلاثاء، في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف جاوش أوغلو: "سندافع حتى النهاية عن حقوقنا وحقوق القبارصة الأتراك في شرقي المتوسط، ولن نتهاون حيال ذلك".

وتابع: "عمليات التنقيب ستتواصل من خلال منح تراخيص للحدود الغربية للجرف القاري لتركيا شرق البحر المتوسط".

من جانبه أكد وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف أن علاقات بلاده مع تركيا تطورت بشكل ديناميكي في كل المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي.

وأوضح بيراموف أنه بحث مع نظيره التركي مواضيع عدة في جدول الأعمال وفق مفهوم "شعب واحد في دولتين".

وأشار إلى أن العلاقات بين أذربيجان وتركيا تسير في طريق بغاية الأهمية، لافتاً إلى أن "حجم التجارة البنية عام 2019 ارتفع بنسبة 33 في المئة مقارنة مع عام 2018".

وأفاد أن العام الجاري يعتبر عاماً صعباً بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، إلا أن الأشهر الخمسة الأولى شهدت زيادة في حجم التجارة بين باكو وأنقرة بنسبة 20 في المئة.

وذكر أن نحو ألفي شركة أذربيجانية تعمل في تركيا برأسمال قدره 18.1 مليار دولار.

وأعرب بيراموف عن سعادته بجعل تركيا أول محطة خارجية له منذ تسلمه المنصب منتصف يوليو/تموز الماضي.