نشرت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، خريطة المنطقة التي تقوم سفينة "أوروتش رئيس" بأعمال مسح زلزالي ضمن حدودها البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

وفي تغريدة للمدير العام للشؤون السياسية الثنائية والبحرية-الجوية والحدودية في الخارجية التركية، السفير تشغطاي أرجيس، أشار إلى المنطقة التي تعمل فيها السفينة "أوروتش رئيس".

وأكد أرجيس أن المطالب اليونانية المتطرفة تقف وراء التوتر بالمنطقة، سارداً ملخصاً لأطروحات تركيا القانونية في هذا الإطار.

وأوضح أن "أوروتش رئيس" بدأت أعمال المسح الزلزالي ضمن حدود الصلاحية البحرية التركية التي أعلمت بها أنقرة مسبقاً الأمم المتحدة.

وقال أرجيس إن اليونان أثارت ضجيجاً فارغاً بزعمها أن المنطقة التي تنشط فيها السفينة "أوروتش رئيس" تابعة لها.

وذكر أن اليونان تحاول إيقاف "أوروتش رئيس" وإغلاق شرقي المتوسط أمام تركيا، من خلال مطالبتها بمساحة صلاحية بحرية تبلغ 40 ألف كيلومتر متذرعة بجزيرتها كاستيلوريزو (ميس) البالغة مساحتها 10 كيلومترات مربعة، والتي تبعد عن البر اليوناني مسافة 580 كيلومتراً.

وشدد أرجيس على أن هذا الادعاء المتطرف من قبل اليونان يتعارض مع القانون الدولي، لافتاً إلى أنه يخالف مبدأ الإنصاف.

وأردف: "لكن اليونان تريد الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لهذا الادعاء، والضغط على تركيا لتوقف أنشتطها الهيدروكربونية المشروعة، وهذا الأمر غير مقبول ولا معقول".

وأكد أرجيس أن على هذه الدول مُطالَبة اليونان بوضع حد لهذه الادعاءات الظالمة وغير العادلة والسخيفة، مشيراً إلى أن من تخلق التوتر في المنطقة ليست تركيا وإنما اليونان عبر هذه الادعاءات المتطرفة.

وفي وقت سابق الاثنين، أبحرت سفينة "أوروتش رئيس" من ولاية أنطاليا إلى قبالة جزيرة قبرص لتستأنف أنشطة التنقيب، برفقة سفينتي "أتامان" و"جنكيز خان".

ويمكن للسفينة إجراء عمليات سيزمية ثلاثية الأبعاد يصل عمقها إلى 8 آلاف متر، وعمليات سيزمية ثنائية الأبعاد يصل عمقها إلى 15 ألف متر.

وتحتوي السفينة على مركبة غاطسة محلية الصنع تدار عن بعد، ولها أنظمة رسم خرائط قاع البحر، وأنظمة القياس وأخذ العينات.

كما تحتوي سفينة "أوروتش رئيس" على مختبرات جيولوجيا، وعلم المحيطات، ومعدات يمكنها أخذ عينات أساسية من قاع البحر.

ويبلغ عدد طاقم السفينة 55 فرداً، منهم 24 من البحارة و31 من الإداريين والباحثين.