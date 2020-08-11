سياسة
2 دقيقة قراءة
ليبيا.. بركان الغضب ترصد 70 آلية مسلحة لمرتزقة الجنجويد تتجه إلى سرت
رصدت عملية بركان الغضب التابعة للجيش الليبي، 70 آلية مسلحة لـ"مرتزقة الجنجويد" تتجه إلى مدينة سرت شرق العاصمة طرابلس.
ليبيا.. بركان الغضب ترصد 70 آلية مسلحة لمرتزقة الجنجويد تتجه إلى سرت
مرتزقة الجنجويد تمر من منطقة البريقة متجهة إلى مدينة سرت  الليبية
11 أغسطس 2020

أعلنت عملية بركان الغضب التابعة للجيش الليبي، مساء الاثنين، أنها رصدت 70 آلية مسلحة لـ"مرتزقة الجنجويد" تتجه إلى مدينة سرت شرق العاصمة طرابلس.

وعبر حسابها بتويتر نشرت عملية بركان الغضب صوراً أوضحت أنها "تُظهر رتلاً مكوناً من 70 آلية مسلحة وشاحنات ذخيرة لمرتزقة الجنجويد المساندين لمليشيات حفتر الإرهابية".

وأشارت إلى أن "الصور التقطت خلال مرور تلك المليشيات بمنطقة البريقة باتجاه سرت".

وحقق الجيش الليبي انتصارات متتالية ضد مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، حيث طردها تماماً من محيط العاصمة طرابلس، ثم حرر مدينة ترهونة، وبعدها بني وليد (180 كم جنوب شرق العاصمة).

وأطلق الجيش الليبي، في 6 يونيو/حزيران الجاري، عملية "دروب النصر" لاستعادة مدينة سرت الساحلية (450 كم شرق طرابلس)، وقاعدة "الجفرة" العسكرية من مليشيا حفتر.

وكجزء من العملية حررت قوات الجيش منطقة الوشكة (100 كم غرب سرت)، لكنها تعرضت لهجوم جوي مكثف من قبل طائرات حربية مجهولة الهوية، عند وصولها إلى بعد 30 كيلومتراً من مركز سرت، ما اضطرها إلى التراجع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us