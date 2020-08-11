أبلغت 3 مصادر أمنية عراقية وكالة رويترز بأن انفجاراً قرب معبر جريشان الحدودي على الحدود العراقية الكويتية مساء الاثنين استهدف قافلة تنقل معدات للقوات الأمريكية.

ولم يتضح على الفور إن كان أي جنود أمريكيين موجودين في القافلة أو إن كان أي شخص قد أصيب في التفجير، الذي وقع قبيل الساعة 9 مساء الاثنين بتوقيت بغداد.

في حين نفى الجيش العراقي حدوث الواقعة.

ونفت القوات المسلحة الكويتية أن يكون الهجوم قد وقع على أحد المواقع على حدودها الشمالية مع العراق، مؤكدة أن الحدود مستقرة وآمنة.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي على تويتر: "تنفي رئاسة الأركان العامة للجيش ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة حول تعرض أحد المراكز لهجوم تخريبي على الحدود الكويتية الشمالية وتؤكد بأن الحدود مستقرة وآمنة".

وقالت المصادر إنه يتم تحميل المركبات بانتظام بالمعدات العسكرية عند المعبر، ويتم عادة تحميل أو تفريغ الحمولة قبل دخول العراق أو الخروج منه.

وقالت المصادر الأمنية العراقية إن القوات الأمريكية متعاقدة مع شركات أجنبية لتوفير الأمن بالمنطقة.

وكان مصدر أمني ذكر في وقت سابق أن الانفجار من تنفيذ جماعة شيعية عراقية مسلحة استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية قرب المعبر بتهريب عبوة ناسفة إلى القاعدة، وأن بعض العاملين فيها أصيبوا. وناقضت تلك الرواية مصادر أمنية أخرى قالت إن قافلة تعرضت للهجوم وليس القاعدة.

في حين صرحت السفارة الأمريكية في الكويت أنها تتحرى الأمر.

وأعلنت جماعة شيعية عراقية مسلحة غير معروفة اسمها "أصحاب الكهف" مسؤوليتها عن الهجوم، ونشرت مقطعاً مصوراً يظهر فيه انفجار عن بعد. وقالت إنها تمكنت من تدمير معدات عسكرية أمريكية وأجزاء كبيرة من المعبر.