سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 11 أغسطس/آب 2020
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خلاصات من TRT عربي: 11 أغسطس/آب 2020
الرئيس التركي يدعو دول المتوسط إلى حوار قائم على الإنصاف  / AA
11 أغسطس 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يدعو دول المتوسط إلى حوار قائم على الإنصاف، ورئيس الوزراء اللبناني يعلن استقالة الحكومة.

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أردوغان يدعو دول المتوسط إلى حوار قائم على الإنصاف

عبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداد تركيا لحل النزاعات في البحر المتوسط من خلال الحوار القائم على الإنصاف، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده ستواصل تنفيذ خططها ميدانياً ودبلوماسياً. [TRTعربي]

وشدد أردوغان على رفضه إقصاء تركيا عن موارد المنطقة، مؤكداً: "لن نقبل حبسنا في سواحلنا من خلال بضع جزر صغيرة متجاهلين مساحة تركيا الشاسعة البالغة 780 ألف كيلومتر". [TRTعربي]

رئيس الوزراء اللبناني يعلن استقالة الحكومة

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب استقالة حكومته بسبب التفجير الذي وقع في مرفأ بيروت، مشيراً إلى أن منظومة الفساد متجذرة بكل مفاصل لبنان وهي أكبر من الدولة. [TRTعربي]

وقال دياب: "نحن أمام مأساة كبرى وطالبنا كل المؤسسات بالتعاون معنا، ولم تتوقف الأبواق المسعورة عن تزوير الحقائق وإعاقة عمل الحكومة". [TRTعربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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