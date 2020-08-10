سياسة
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بالصور.. القوات البحرية التركية ترافق "أوروتش رئيس" شرقي المتوسط
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن القوات البحرية ترافق سفينة "أوروتش رئيس" للأبحاث، لحمايتها أثناء تنفيذها لعمليات التنقيب في البحر المتوسط.
بالصور.. القوات البحرية التركية ترافق "أوروتش رئيس" شرقي المتوسط
قوات البحرية التركية تحمي عمليات التنقيب في البحر المتوسط  / AA
10 أغسطس 2020

قالت وزارة الدفاع التركية الاثنين، إن القوات البحرية ترافق سفينة "أوروتش رئيس" للأبحاث، خلال قيامها بأنشطة التنقيب شرقي المتوسط.

وأوضحت الوزارة أن القوات البحرية التركية ترافق سفينة الأبحاث "خلال قيامها بالمسح الزلزالي (سيزمي) لتوفير الحماية اللازمة لها".

وأضافت أن القوات التركية اتخذّت جميع التدابير اللازمة في إطار تصميمها على حماية حقوق تركيا ومصالحها في مناطق نفوذها البحري.

وفي وقت سابق الاثنين، أبحرت سفينة "أوروتش رئيس" من ولاية أنطاليا إلى قبالة جزيرة قبرص لتستأنف أنشطة التنقيب، برفقة سفينتَي "أتامان" و"جنكيز خان".

ويمكن للسفينة إجراء عمليات سيزمية ثلاثية الأبعاد يصل عمقها إلى 8 آلاف متر، وعمليات سيزمية ثنائية الأبعاد يصل عمقها إلى 15 ألف متر.

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    وتحتوي السفينة على مركبة غاطسة محلية الصنع تدار عن بعد، ولها أنظمة رسم لخرائط قاع البحر، وأنظمة للقياس وأخذ للعينات.

    كما تحتوي سفينة "أوروتش رئيس" على مختبرات جيولوجية وعلم المحيطات ومعدات يمكنها أخذ عينات أساسية من قاع البحر.

    ويبلغ عدد طاقم السفينة 55 فرداً، منهم 24 من البحارة و31 من الإداريين والباحثين.

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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