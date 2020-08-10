دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، لاجتماع تحضره كل دول البحر المتوسط، لإيجاد صيغة يقبلها الجميع بخصوص موارد البحر المتوسط.

جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي عقب اجتماع للحكومة في العاصمة أنقرة.

وتابع أردوغان: "دعونا نعقد اجتماعاً تحضره كل دول البحر المتوسط، لإيجاد صيغة مقبولة تحمي حقوق الجميع".

وشدد أردوغان على رفضه إقصاء تركيا عن موارد المنطقة، مؤكداً: "لن نقبل حبسنا في سواحلنا من خلال بضع جزر صغيرة متجاهلين مساحة تركيا الشاسعة البالغة 780 ألف كيلومتر".

وأعرب أردوغان في كلمته، عن استعداد تركيا لحل النزاعات من خلال الحوار القائم على الإنصاف في البحر المتوسط.

وأكد الرئيس التركي في الوقت نفسه، أن بلاده ستواصل تنفيذ خططها ميدانياً ودبلوماسياً بخصوص البحر المتوسط، حتى يحكم التفكير السليم على هذا الأمر.

وأضاف: "دعونا نعقد اجتماعاً تحضره كل دول البحر المتوسط، لإيجاد صيغة مقبولة، تحمي حقوق الجميع".

وعن أنشطة التنقيب التركية في المتوسط، أوضح أردوغان أن تركيا أجلت تلك الأنشطة لفترة وجيزة كإشارة إلى النوايا الحسنة، بناء على دعوة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وأكد أنه على الرغم من النوايا الحسنة لتركيا، فإن اليونان أظهرت عدم حُسن نية مرة أخرى عبر اتفاقية ليس لها سند قانوني وقعتها مع مصر حول ترسيم الحدود البحرية بينهما.

وجدد الرئيس التركي تأكيده أن بلاده لا طمع لها بالحقوق والأراضي والبحار والمصالح الشرعية لأي جهة.

وبيّن أن سفينة "أوروتش رئيس" التركية بدأت أعمال المسح الزلزالي صباح اليوم الاثنين، في المتوسط، بعد مغادرتها سواحل ولاية أنطاليا جنوبي البلاد.