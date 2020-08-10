شدّدت وزارة الخارجية التركية الاثنين، على أن تركيا لديها القدرة على "تدمير تحالف الشر ضدها" في البحر المتوسط وإفشاله.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي.

وذكر البيان أن "وجود تركيا العسكري في المنطقة ليس بهدف التصعيد، إنما بهدف ممارسة الحق المشروع بالدفاع عن النفس إذا لزم الأمر"، لافتاً إلى أن تركيا لن تسمح بأي تدخل عسكري ضد سفنها المدنية.

وأضاف البيان: "الذين يتحركون من منطلق أن البحر المتوسط لنا فقط" سيخسرون، مشيراً إلى أن اليونان تتحمل مسؤولية زيادة التوتر في البحر المتوسط لا تركيا، إذ لا صلاحية لأي أحد باستبعاد تركيا من المتوسط.

وأكد البيان أن اليونان "لا تملك أي حق قانوني لتعترض على نشاطات تركيا في البحر المتوسط"، وفي الوقت الذي أظهرت فيها تركيا نية حسنة تجاه اليونان لم تجد المقابل.

وأشار البيان إلى أن اليونان أظهرت نيتها السيئة عندما "وقَّعت اتفاقية القرصنة مع مصر"، التي تنتهك المساحات البحرية لتركيا وليبيا.