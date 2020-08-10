يتوقع رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس ارتفاع حصيلة ضحايا وباء كورونا إلى 20 مليون إصابة ونحو 750 ألف حالة وفاة بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وقال رئيس المنظمة في مؤتمر صحفي إن وراء هذه الإحصائيات "قدر كبير من الألم والمعاناة" لكنه أكد أيضاً أنه "لا تزال توجد براعم خضراء للأمل" بغض النظر عن مرحلة تفشّي المرض في بلد أو منطقة.

وشدّد تيدروس على أن "القادة عليهم التقدم لاتخاذ الإجراءات وعلى المواطنين تبنّي إجراءات جديدة"، مشيراً إلى نيوزيلندا كمثال يحتذي به العالم، إذ احتفلت مؤخراً بمرور 100 يوم على توقف انتشار الفيروس محلياً.

وحول علاقة انتشار الفيروس بالفترات الموسمية، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة مايكل رايان، إن فيروس كورونا المستجد لا يبدو أنه "يخضع للأنماط الموسمية المرتبطة ببعض الفيروسات"، ما يجعل من الصعب السيطرة عليه.

فعلى عكس فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى كالإنفلونزا التي تنتشر بشكل رئيسي في الشتاء، فإن انتشار فيروس كورونا يتسارع في الصيف.

وقال رايان: "هذا الفيروس لم يظهر نمطاً موسمياً على هذا النحو، ما أظهره بوضوح أنه إذا أزلنا الضغط عن الفيروس فإنه يرتد".

ولفت تيدروس إلى أهمية الإجراءات التي تبنتها مؤخراً دول من بينها بريطانيا وفرنسا، والتي فرضت عمليات إغلاق مستهدفة واستراتيجيات لارتداء الأقنعة في الأسبوع الماضي، ووصفها بـ"مثال جيد على الاستراتيجيات اللازمة للحد من زيادة الإصابات".