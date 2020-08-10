سياسة
2 دقيقة قراءة
الاتحاد الأوروبي متفائل بإيجاد لقاح لكورونا قبل نهاية 2020
عبّر الاتحاد الأوروبي عن تفاؤله بإيجاد لقاح لفيروس كورونا قبل نهاية العام الحالي، إذ قالت مسؤولة أوروبية إن هناك مؤشرات جيدة لذلك، مضيفة: "قد لا يحل اللقاح جميع المشاكل، لكن على الأقل يمكننا إعطاء اللقاح للفئات الأكثر تضرراً من الفيروس".
الاتحاد الأوروبي متفائل بإيجاد لقاح لكورونا قبل نهاية 2020
اللقاح الذي تحدثت عنه المسؤولة الأوروبية قالت عنه إنه قد يساعد على "العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجياً" / Reuters
10 أغسطس 2020

توقع الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن يتم إيجاد لقاح لفيروس كورونا قبل نهاية العام الحالي 2020.

جاء ذلك على لسان مسؤولة الأمن الغذائي في المفوضية الأوروبية ستيلا كيرياكيدس، في مقابلة مع صحيفة هانديلسبلات الألمانية.

وأشارت كيرياكيدس إلى وجود مؤشرات جيدة لإمكانية إيجاد لقاح مضاد لكورونا قبل نهاية العام الحالي.

وتابعت قائلة: "قد لا يحل اللقاح جميع المشاكل، لكن على الأقل يمكننا إعطاء اللقاح للفئات الأكثر تضرراً من الفيروس، وبذلك نستطيع العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجياً".

وأعربت عن قلقها إزاء تزايد عدد الإصابات بالفيروس في دول الاتحاد الأوروبي، داعية جميع دول الاتحاد إلى مضاعفة كفاحها للفيروس على المستوى المحلي.

ووفقاً لمعطيات موقع "ورلدوميتر" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس، فقد تخطت إصابات كورونا حول العالم حاجز 20 مليوناً.

وأظهرت معطيات الموقع أن إجمالي إصابات الفيروس حول العالم بلغ 20 مليوناً و26 ألفاً و186.

وانتشر فيروس كورونا في أكثر من 200 دولة حول العالم منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتسبب الفيروس في وفاة 734 ألفاً و20 شخصاً حول العالم، في حين تماثل 12 مليوناً و900 ألف و661 مصاباً للشفاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us