سياسة
2 دقيقة قراءة
صنعاء.. أمطار غزيرة تهدم منازل تاريخية مسجلة لدى اليونسكو
بعد شهور من السيول والعواصف في اليمن، انهارت منازل مسجلة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في صنعاء القديمة يرجع تاريخها إلى ما قبل القرن الحادي عشر، بفعل الأمطار الغزيرة .
صنعاء.. أمطار غزيرة تهدم منازل تاريخية مسجلة لدى اليونسكو
تهدم منازل مسجلة لدي اليونسكو في صنعاء القديمة من جراء الأمطار الغزيرة / AA
10 أغسطس 2020

انهارت منازل مسجلة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في صنعاء القديمة بفعل الأمطار الغزيرة، وذلك بعد شهور من السيول والعواصف في بلد يئن بالفعل تحت وطأة الحرب والمرض ونقص المواد الغذائية.

وتعاني المنازل التراثية المميزة المبنية بالطوب اللبن باللونين البني والأبيض في الأحياء التاريخية في صنعاء، والتي يرجع تاريخها إلى ما قبل القرن الحادي عشر، من تداعيات الصراع والإهمال.

وقال عقيل صالح ناصر نائب رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية، إن المواطنين لا يجرون أعمال الصيانة لهذه المباني القديمة في الوقت الحالي مثلما كان يحدث في الماضي، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بالشروخ والضعف.

وأضاف أن سقوف نحو 5000 من المباني العالية في المدينة القديمة تتسرب منها المياه، وأن سقوف 107 مبانٍ تهدمت جزئياً. وتعمل الهيئة مع منظمة اليونسكو وصناديق أخرى للحفاظ على بعضها.

وقد أدت الأمطار الغزيرة على غير العادة هذا العام التي بدأت في منتصف أبريل/نيسان وتستمر حتى أوائل سبتمبر/أيلول، إلى تعقيد ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وسقط في الحرب الدائرة منذ خمس سنوات أكثر من 100 ألف قتيل، وجعلت الحرب 80% من السكان يعتمدون على المساعدات، ودفعت بالملايين إلى شفا المجاعة.

وبخلاف وباء فيروس كورونا المستجد الذي يعتقد أنه ينتشر على نطاق واسع دون أي عمليات رصد، تسببت الأمطار الغزيرة في انتشار أمراض مثل الكوليرا وحمى الدنج والملاريا.

وناشدت السلطات الحوثية التي تسيطر على صنعاء منذ أن أخرجت الحكومة المعترف بها منها في أواخر 2014، منظمة اليونسكو هذا الأسبوع إنقاذ تراث المدينة. وقالت إن نحو 111 منزلاً تهدمت كلياً أو جزئياً في الأسابيع الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us