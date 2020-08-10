انهارت منازل مسجلة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في صنعاء القديمة بفعل الأمطار الغزيرة، وذلك بعد شهور من السيول والعواصف في بلد يئن بالفعل تحت وطأة الحرب والمرض ونقص المواد الغذائية.

وتعاني المنازل التراثية المميزة المبنية بالطوب اللبن باللونين البني والأبيض في الأحياء التاريخية في صنعاء، والتي يرجع تاريخها إلى ما قبل القرن الحادي عشر، من تداعيات الصراع والإهمال.

وقال عقيل صالح ناصر نائب رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية، إن المواطنين لا يجرون أعمال الصيانة لهذه المباني القديمة في الوقت الحالي مثلما كان يحدث في الماضي، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بالشروخ والضعف.

وأضاف أن سقوف نحو 5000 من المباني العالية في المدينة القديمة تتسرب منها المياه، وأن سقوف 107 مبانٍ تهدمت جزئياً. وتعمل الهيئة مع منظمة اليونسكو وصناديق أخرى للحفاظ على بعضها.

وقد أدت الأمطار الغزيرة على غير العادة هذا العام التي بدأت في منتصف أبريل/نيسان وتستمر حتى أوائل سبتمبر/أيلول، إلى تعقيد ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وسقط في الحرب الدائرة منذ خمس سنوات أكثر من 100 ألف قتيل، وجعلت الحرب 80% من السكان يعتمدون على المساعدات، ودفعت بالملايين إلى شفا المجاعة.

وبخلاف وباء فيروس كورونا المستجد الذي يعتقد أنه ينتشر على نطاق واسع دون أي عمليات رصد، تسببت الأمطار الغزيرة في انتشار أمراض مثل الكوليرا وحمى الدنج والملاريا.

وناشدت السلطات الحوثية التي تسيطر على صنعاء منذ أن أخرجت الحكومة المعترف بها منها في أواخر 2014، منظمة اليونسكو هذا الأسبوع إنقاذ تراث المدينة. وقالت إن نحو 111 منزلاً تهدمت كلياً أو جزئياً في الأسابيع الأخيرة.