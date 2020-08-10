قتل مسلحون مجهولون ستة مواطنين فرنسيين واثنين من مواطني النيجر يعملان مرشدين سياحيين، كانوا يزورون متنزهاً للحيوانات البرية شرقي العاصمة نيامي الأحد، بحسبما أفادت وزارة داخلية النيجر.

ودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهجوم "الجبان الذي استهدف مجموعة من موظفي منظمة إنسانية" في النيجر، مؤكداً أن "كل الوسائل" ستستخدم لـ"كشف" ملابسات هذا "الاعتداء" الذي أوقع ثمانية قتلى بينهم ستة فرنسيين، وفق السلطات النيجرية.

وأكد ماكرون الذي أجرى محادثات مع نظيره النيجري محمد يوسفو "ثبات التصميم على مواصلة النضال المشترك ضد الجماعات الإرهابية في الساحل"، وفق بيان للإليزيه أورد أن جلسة لمجلس الدفاع ستعقد صباح الثلاثاء.

وقال أومارو موسى، مستشار وزير داخلية النيجر، إن الهجوم وقع في كوري حيث توجد محمية للزرافات، وإن المنطقة عبارة عن متنزه ومحمية وطنية تضم نباتات كثيفة وأشجاراً عالية، تقع على بعد 70 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة نيامي، ويزورها المئات كل عام، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

ويقع المتنزه في منطقة تيلابيري، حيث قتل مسلحون على صلة بتنظيم داعش الإرهابي أربعة جنود أمريكيين وخمسة من مواطني النيجر عام 2017.

وكانت الحكومة الفرنسية حذرت مواطنيها من السفر خارج العاصمة نيامي حيث ما زال متطرفون مرتبطون بجماعة بوكو حرام وداعش والقاعدة يشنون هجمات في أنحاء البلاد.

وتتزايد وتيرة عنف الجماعات المرتبطة بتنظيمي د اعش والقاعدة في منطقة الساحل، حيث نشرت فرنسا آلافاً من جنودها للمساعدة في محاربة التمرد المتصاعد هناك بحسب قولها، إضافة إلى قوة محلية تضم جنوداً من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا تقاتل المسلحين في منطقة الساحل.