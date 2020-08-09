سياسة
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أكثر من 130 قتيلاً جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة في اليمن
تسببت الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، في مقتل أكثر من 130 شخصاً وإلحاق أضرار بأكثر من 260 منزلاً، إضافة إلى 124 آخرين، على الأقل، أصيبوا في مناطق أخرى شمالي البلاد.
أكثر من 130 قتيلاً جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة في اليمن
تسببت الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تشهدها المناطق الخاضعة للحوثيين في اليمن، في مقتل أكثر من 130 شخصاً           / Reuters
9 أغسطس 2020

تسببت الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين في اليمن، في مقتل أكثر من 130 شخصاً وإلحاق أضرار بأكثر من 260 منزلاً.

وقالت وزارة الصحة التي يقودها الحوثيون، إن 124 آخرين على الأقل أصيبوا جراء الفيضانات في أجزاء من شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء والمدينة القديمة المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وقد أجبرت الفيضانات والأمطار الغزيرة أكثر من 160 ألف شخص في محافظتي حجة والحديدة على مغادرة منازلهم، بحسب مسؤولين أمنيين.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الشهر الماضي إن ما لا يقل عن 33 ألف نازح في مخيمات جنوب اليمن فقدوا خيامهم وممتلكاتهم في الفيضانات.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في يوليو/تموز أن الفيضانات المدمرة التي شهدتها أفقر دول العالم العربي أدت إلى تفاقم تفشي الكوليرا، مع ظهور 127900 حالة مشتبه بها في ثماني محافظات منذ يناير/كانون الثاني.

وحذر الصليب الأحمر أيضاً من أن الفيضانات سارعت من وتيرة انتشار حمى الضنك والملاريا حيث يتكاثر البعوض الحامل للأمراض في البرك المائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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