أهم الأحداث:

تجدد المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن اللبنانية واستقالة عدد من الوزراء والنواب، وأردوغان يصرح أن تركيا تحرز تقدماً طبياً كبيراً في تطوير لقاحات فيروس كورونا وتحتل المرتبة الثالثة.

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"يوم الحساب".. تجدد المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن اللبنانية

تجددت المواجهات بين المحتجين الغاضبين والقوى الأمنية في وسط بيروت، في اليوم الثاني من تظاهرات حاشدة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار الضخم في مرفأ بيروت. [TRTعربي]

وتوالت الأحد، الدعوات للعودة إلى الشارع للتظاهر ضد السلطة الحاكمة غداة تظاهرات ضخمة ومواجهات عنيفة بين القوى الأمنية ومحتجين اقتحموا وزارات عدة مطالبين بـ"الانتقام" والمحاسبة بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي حول العاصمة إلى مدينة "منكوبة". [AFP]

واجتمع مانحون دوليون الأحد، عبر الفيديو في "مؤتمر دعم" نظمته فرنسا، التي زار رئيسها إيمانويل ماكرون بيروت الخميس الماضي، وبمشاركة دول عربية وعالمية مثل أمريكا وقطر لمساعدة لبنان على تخطي المأساة التي شردت نحو 300 ألف شخص. [TRTعربي]

وأمام هول الفاجعة قدّمت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد استقالتها من الحكومة لتكون أول عضو في مجلس الوزراء يقدم على تلك الخطوة بعد الانفجار الضخم الذي أسفر عن مقتل 158 شخصاً وإصابة أكثر من 6000 آخرين. [رويترز]

أردوغان: تركيا في المرتبة الثالثة بمجال تطوير علاج كورونا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تحرز تقدماً كبيراً في مشاريع تطوير اللقاحات والأدوية ضد فيروس كورونا (كوفيد -19) بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والجامعات. [TRTعربي]

وأكد أردوغان أن "تركيا تأتي في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين في قائمة منظمة الصحة العالمية للدول المطورة للقاحات". [الأناضول]

وتابع أردوغان: "نواصل العمل على 8 أنواع من اللقاحات و10 أدوية مختلفة في إطار "منصة تركيا كوفيد-19" التي تشكلت بقيادة هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية". [TRTعربي]