قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تحرز تقدماً كبيراً في مشاريع تطوير اللقاحات والأدوية ضد فيروس كورونا (كوفيد -19) بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والجامعات.

جاء ذلك في كلمة أردوغان خلال افتتاح مركز التكامل التابع لهيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك) بولاية كوجه إيلي شمال غربي تركيا.

وأكد أردوغان أن "تركيا تأتي في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين في قائمة منظمة الصحة العالمية للدول المطورة للقاحات".

"نحن نحرز تقدماً كبيراً في مشاريع تطوير اللقاحات والأدوية ضد كوفيد-19 بالتعاون مع القطاعين الخاص والعام والجامعات، ونتطلع لجعل تركيا إحدى الدول الرائدة في القرن الواحد والعشرين". - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وتابع أردوغان: "نواصل العمل على 8 أنواع من اللقاحات و10 أدوية مختلفة في إطار "منصة تركيا كوفيد-19" التي تشكلت بقيادة هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية".

وكشف الرئيس: "أكملنا التجارب للقاحين على الحيوانات بنجاح، أحدهما حصل على موافقة لجنة الأخلاق ووصل إلى مرحلة التجارب السريرية على البشر".

وأضاف: "أمامنا طريق طويلة لنقطعها ولدينا مشاريع كبرى لتحقيقها مثل قناة إسطنبول".

وبين أنه "خلال الـ18 عاماً الأخيرة أنشأنا نظاماً للأبحاث والتطوير من أجل تركيا الكبيرة والقوية".