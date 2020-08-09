أعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون، الأحد، أن الهدف من المطالبة بفتح تحقيق دولي في قضية انفجار مرفأ بيروت "إضاعة للوقت".

جاء ذلك في بيان للرئاسة اللبنانية، قال فيه: إن "القضاء يجب أن يكون سريعاً لتثبيت من هو مجرم ومن هو بريء".

وفي سياق متصل، صرّح السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، الأحد، بأن بلاده تشارك في التحقيقات الجارية حول الانفجار المأساوي لمرفأ بيروت.

وقال فوشيه إن بلاده "تقدم لـ46 من رجال الشرطة والدرك في لبنان، الدعم الفني للتحقيق القضائي الذي فتحه المدعي العام"، مؤكداً أن ذلك يأتي "ضماناً للنزاهة والسرعة في التحقيقات".

استقالة وزيرة الإعلام

أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد الأحد استقالتها من الحكومة اللبنانية، لتكون أول عضو في مجلس الوزراء يغادر منصبه، بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من 150 قتيلاً وستة آلاف جريح.

وقالت عبد الصمد في كلمة بثتها وسائل إعلام محلية: "بعد هول كارثة بيروت، أتقدم باستقالتي من الحكومة متمنية لوطننا الحبيب لبنان استعادة عافيته في أسرع وقت ممكن". وقدمت "اعتذارها" من اللبنانيين "لعدم تلبية طموحاتهم" في الحكومة التي تشكلت بداية العام الحالي.

وشددت الوزيرة على أن استقالتها من الحكومة تأتي انحناء وتجاوباً مع الإرادة الشعبية في التغيير.

اشتباكات بين المحتجّين الغاضبين والأمن

من جانبه، أعلن الأمن اللبناني، الأحد، مقتل أحد عناصره وإصابة أكثر من 70 عنصراً وتوقيف 20 شخصاً، خلال مظاهرات "يوم الحساب" التي شهدتها بيروت.

جاء ذلك في بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني.

وقال البيان: "سقط لقوى الأمن الداخلي شهيد الواجب الرقيب الأول توفيق الدويهي، وأصيب ما يفوق الـ70 عنصراً".

وأضاف أنه جرى "توقيف 20 شخصاً ضبط بحوزة أحدهم مخدرات"، وقد تبين أن 13 منهم من المتعاطين بعد إجراء الفحوص، بحسب البيان.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الداعين للمظاهرات حول ما أعلنته قوى الأمن بشأن التوقيفات.

وقد شهدت احتجاجات السبت تعليق المشانق الرمزية لمسؤولين كبار في الساحات، والمطالبة بنزع سلاح حزب الله، ومحاسبة المسؤولين عن الانفجار، علاوة على اقتحام بعض الوزارات ساعات معدودة قبل الخروج منها.

كل هذه الأحداث تخللتها مناوشات واشتباكات بين المتظاهرين وقوى الأمن أسفرت عن سقوط 238 متظاهراً، وفقاً لبيان الصليب الأحمر اللبناني.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد انفجار مرفأ بيروت المأساوي، الذي خلف ما لا يقل عن 158 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح في حصيلة غير نهائية.

واحتجاجات "يوم الحساب" دعا إليها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك دعوات للحشد الأحد في بيروت.

ومن جراء هذه التطورات أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت، السبت، "دعمها للمتظاهرين في حقهم بالاحتجاج السلمي"، مطالبة "جميع المعنيين بالامتناع عن العنف".

في المقابل دعت قيادة الجيش المحتجين إلى "الالتزام بسلمية التعبير، والابتعاد عن قطع الطرق، والتعدي على الأملاك العامة والخاصة".

وقد وقع انفجار مرفأ بيروت في وقت يشهد فيه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، ما فجر احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

وأجبر المحتجون، بعد 12 يوماً، حكومة سعد الحريري على الاستقالة، وحلّت محلها حكومة حسان دياب منذ 11 فبراير/ شباط الماضي.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، وهو السبب الأساسي من وجهة نظرهم للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.