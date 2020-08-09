سياسة
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"انتهى وقتك".. الآلاف يطالبون نتنياهو بالاستقالة بسبب كورونا ومزاعم فساد
آلاف الإسرائيليين يحتشدون لمطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستقالة، بسبب مزاعم فساد وطريقته في معالجة كورونا.
"انتهى وقتك".. الآلاف يطالبون نتنياهو بالاستقالة بسبب كورونا ومزاعم فساد
مظاهرات إسرائيلية تطالب نتنياهو بالاستقالة  / Reuters
9 أغسطس 2020

احتشد آلاف الإسرائيليين أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، السبت، مع تزايد الغضب تجاهه بسبب مزاعم فساده وطريقته في إدارة مكافحة وباء كورونا.

وعرض المتظاهرون رسائل على المباني الضخمة في مكان الاحتجاج تقول "انتهى وقتك"، وطالبوا نتنياهو بالاستقالة بسبب ما يصفونه بفشله في حماية الوظائف والشركات التي تأثرت بالوباء.

ويتهم المنتقدون نتنياهو بالانشغال في قضية فساد مرفوعة ضده، لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفات، ما أدى إلى زيادة حدة الحركة الاحتجاجية في الأسابيع الأخيرة.

وقد أدى رئيس الوزراء الإسرائيلي اليمين الدستورية لفترة خامسة في منصبه، في مايو/أيار الماضي.

وقد وصف حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو تلك الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب يسارية"، واتهم وسائل إعلام إسرائيلية "بفعل كل ما في وسعها لتشجيع مظاهرات اليسار المتطرف".

جاء ذلك في بيان للحزب دافع فيه عن زعيمه بأنه "يحارب لجعل اقتصاد إسرائيل يعود إلى حالته الطبيعية، وتحويل الأموال والمنح للمواطنين الإسرائيليين".

وقد ارتفعت معدلات البطالة في إسرائيل لتقارب نحو 21 في المئة، كما يتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 6 في المئة خلال العام الحالي، بسبب وباء كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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