سياسة
3 دقيقة قراءة
كورونا.. ربع إجمالي الوفيات في أمريكا وتصاعد الأرقام بالبرازيل والمكسيك
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية رقماً قياسياً في إصابات فيروس كورونا التي تخطت خمسة ملايين، في حين سجلت البرازيل أكثر من مئة ألف وفاة بالفيروس، وتجاوزت المكسيك 52 ألف وفاة وأكثر من 475 ألف إصابة.
كورونا.. ربع إجمالي الوفيات في أمريكا وتصاعد الأرقام بالبرازيل والمكسيك
 نحو ربع إجمالي الوفيات في العالم بسبب  فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية / Reuters
9 أغسطس 2020

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية رقماً قياسياً في حالات الإصابة بفيروس كورونا السبت مع وصول إجمالي الإصابات بالفيروس إلى أكثر من خمسة ملايين شخص، بحسب إحصاء لرويترز.

وفي ظل إصابة واحد من بين كل 66 شخصاً، تتصدر الولايات المتحدة العالم في حالات كوفيد-19 طبقاً لتحليل رويترز. وسجلت البلاد أكثر من 160 ألف حالة وفاة، وهو ما يصل إلى نحو ربع إجمالي الوفيات في العالم بسبب الفيروس.

وجاء تخطي حاجز خمسة ملايين إصابة في الوقت الذي وقع فيه الرئيس دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يستهدف تقديم مساعدات اقتصادية للأمريكيين المتضررين من وباء كورونا بعد فشل البيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس بهذا الشأن.

وقالت وزارة العمل الأمريكية الجمعة، إن نمو التوظيف بالولايات المتحدة شهد تباطؤاً كبيراً في يوليو/تموز وسط تجدد تنامي إصابات كوفيد-19، ممَّا يظهر الحاجة الماسة إلى مساعدات حكومية إضافية.

البرازيل والمكسيك.. تصاعد الأرقام

وفي البرازيل تجاوز عدد ضحايا فيروس كورونا مئة ألف وفاة السبت، إذ يواصل الصعود مع إعادة فتح المتاجر والمطاعم في معظم مدن البلاد، وذلك رغم أن الوباء لم يصل إلى ذروته بعد.

وفي مواجهة أشد الأمراض المعدية فتكاً منذ الأنفلونزا الإسبانية قبل مئة عام، أعلنت البرازيل تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في نهاية فبراير/شباط، واستغرق الفيروس ثلاثة أشهر ليقتل 50 ألف شخص و50 يوماً فقط ليقتل خمسين آلفاً آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة السبت تسجيل 905 وفيات و49970 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 100477 والإصابات إلى أكثر من ثلاثة ملايين.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية السبت تسجيل 6495 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و695 وفاة، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 475902 إصابة و52006 وفيات.

وقال مسؤولون إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة. وتسجل المكسيك ثالث أكبر عدد لضحايا الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us