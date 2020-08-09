سجلت الولايات المتحدة الأمريكية رقماً قياسياً في حالات الإصابة بفيروس كورونا السبت مع وصول إجمالي الإصابات بالفيروس إلى أكثر من خمسة ملايين شخص، بحسب إحصاء لرويترز.

وفي ظل إصابة واحد من بين كل 66 شخصاً، تتصدر الولايات المتحدة العالم في حالات كوفيد-19 طبقاً لتحليل رويترز. وسجلت البلاد أكثر من 160 ألف حالة وفاة، وهو ما يصل إلى نحو ربع إجمالي الوفيات في العالم بسبب الفيروس.

وجاء تخطي حاجز خمسة ملايين إصابة في الوقت الذي وقع فيه الرئيس دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يستهدف تقديم مساعدات اقتصادية للأمريكيين المتضررين من وباء كورونا بعد فشل البيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس بهذا الشأن.

وقالت وزارة العمل الأمريكية الجمعة، إن نمو التوظيف بالولايات المتحدة شهد تباطؤاً كبيراً في يوليو/تموز وسط تجدد تنامي إصابات كوفيد-19، ممَّا يظهر الحاجة الماسة إلى مساعدات حكومية إضافية.

البرازيل والمكسيك.. تصاعد الأرقام

وفي البرازيل تجاوز عدد ضحايا فيروس كورونا مئة ألف وفاة السبت، إذ يواصل الصعود مع إعادة فتح المتاجر والمطاعم في معظم مدن البلاد، وذلك رغم أن الوباء لم يصل إلى ذروته بعد.

وفي مواجهة أشد الأمراض المعدية فتكاً منذ الأنفلونزا الإسبانية قبل مئة عام، أعلنت البرازيل تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في نهاية فبراير/شباط، واستغرق الفيروس ثلاثة أشهر ليقتل 50 ألف شخص و50 يوماً فقط ليقتل خمسين آلفاً آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة السبت تسجيل 905 وفيات و49970 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 100477 والإصابات إلى أكثر من ثلاثة ملايين.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية السبت تسجيل 6495 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و695 وفاة، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 475902 إصابة و52006 وفيات.

وقال مسؤولون إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة. وتسجل المكسيك ثالث أكبر عدد لضحايا الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.