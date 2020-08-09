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على وقع احتجاجات واسعة.. دياب يدعو لانتخابات نيابية مبكرة، ونائب الرئيس التركي يقول إن زيارة لبنان بمثابة "شيك مفتوح" لمساعدة أشقائنا.

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على وقع احتجاجات واسعة.. دياب يدعو لانتخابات نيابية مبكرة

دعا رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، السبت، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، مشيراً إلى أن لبنان يمر بمرحلة صعبة. [TRTعربي]

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العاصمة بيروت مظاهرات واحتجاجات واسعة مطالبة برحيل السلطة الحاكمة بعد انفجار مرفأ بيروت المروع، وقابلت السلطات الأمنية التظاهرات بقنابل الغاز. [TRTعربي]

نائب الرئيس التركي: زيارة لبنان بمثابة "شيك مفتوح" لمساعدة أشقائنا

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي إن زيارة الوفد التركي إلى لبنان تعد بمثابة "شيك مفتوح" لتقديم كل أنواع المساعدات لأبناء الشعب اللبناني "الشقيق". [TRTعربي]

وأكد أقطاي أن بلاده ستكون بجانب لبنان "حتى عودة مرفأ بيروت إلى نشاطه الطبيعي". [TRTعربي]