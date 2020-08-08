سياسة
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صحيفة أمريكية تكشف عن رفض ترمب لمقترح سعودي بـ"غزو قطر"
قالت صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترمب "رفض بشدة" مقترح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، غزو قطر عام 2017، مضيفة أن الولايات المتحدة طلبت بعد ذلك من الكويت، "التوسط لحل الأزمة داخل حدود دول مجلس التعاون الخليجي".
صحيفة أمريكية تكشف عن رفض ترمب لمقترح سعودي بـ"غزو قطر"
قالت صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية إن ترمب رفض بشدة مقترح الملك سلمان غزو قطر في 2017 / Getty Images
8 أغسطس 2020

قالت صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترمب "رفض بشدة" مقترح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، غزو قطر عام 2017.

جاء ذلك في تقرير للصحيفة تناولت فيه الأزمة الخليجية بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر، من جهة أخرى.

وقالت الصحيفة إنه "في مكالمة هاتفية بتاريخ 6 يونيو/حزيران 2017، بين الملك سلمان والرئيس ترمب، رفض الأخير بشدة مقترحاً سعودياً لغزو قطر".

وأضافت أنه "بعد ذلك مباشرة، طلبت الولايات المتحدة من الكويت، التوسط لحل الأزمة داخل حدود دول مجلس التعاون الخليجي".

ودخلت الأزمة الخليجية عامها الرابع، في 5 يونيو/حزيران الماضي، على خلفية قطع الدول الأربع علاقاتها مع قطر، وفرضها "إجراءات عقابية" ضدها بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتبذل الكويت جهوداً للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي: قطر، والسعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين وسلطنة عمان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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