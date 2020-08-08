بلغت صادرات مدينة إسطنبول التركية، خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، 35 ملياراً و494 مليوناً و831 ألف دولار، وفقاً لمعطيات مجلس المصدرّين الأتراك.

وقد صدرّت إسطنبول منتجاتها إلى 236 نقطة حول العالم في 27 قطاعاً مختلفاً، حتى نهاية شهر يوليو/تموز.

وتصدّر قطاع الألبسة الجاهزة القطاعات الأكثر تصديراً في إسطنبول، إذ بلغت قيمة صادرات الملابس وحدها 5 مليارات و803 ملايين و633 ألف دولار.

وجاء قطاع المواد الكيميائية ومشتقاتها في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 5 مليارات و351 مليوناً و873 ألف دولار.

وفي المرتبة الثالثة، حلّ قطاع الصلب بقيمة 3 مليارات و422 مليوناً و752 ألف دولار.

أما بالنسبة للدول المستوردة، فقد تصدرت ألمانيا القائمة إذ بلغت قيمة الصادرات إليها 3 مليارات و422 مليوناً و752 ألف دولار.

تليها بريطانيا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات مليارين و571 مليوناً و253 ألف دولار.

وثالثاً الولايات المتحدة بمليار و664 مليوناً و513 ألف دولار، ثم إيطاليا بمليار و524 مليوناً و711 ألف دولار، وإسبانيا بمليار و388 مليوناً و451 ألف دولار.