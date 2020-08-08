سياسة
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ملك إسبانيا الهارب يقيم في أغلى فندق إماراتي بالعالم
كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الذي فرّ من بلاده إثر فضائح فساد، يقيم الآن في أغلى فنادق العالم في الإمارات إذ تصل قيمة الليلة الواحدة في الجناح الذي يقيم فيه إلى 10 آلاف جنيه إسترليني (13 ألف دولار).
ملك إسبانيا الهارب يقيم في أغلى فندق إماراتي بالعالم
ملك إسبانيا الهارب يقيم في أغلى فندق إماراتي بالعالم / AP
8 أغسطس 2020

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن ملك إسبانيا السابق، خوان كارلوس، الذي فر من بلاده إثر فضائح بالفساد، يقيم الآن في أحد أغلى الفنادق في العالم بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقالت صحيفة "ABC" الإسبانية اليومية إن كارلوس البالغ من العمر 82 عاماً وصل إلى فندق "قصر الإمارات" بأبو ظبي مساء الاثنين الماضي.

وقرر كارلوس مغادرة بلاده إثر اتهامات له بالتورط في قضايا فساد، إذ ذكر بيان صادر عن العائلة المالكة أن كارلوس بعث برسالة لابنه الملك فيليب يبين فيها رغبته في مغادرة إسبانيا.

ورفض القصر الملكي الكشف عن مكان خوان كارلوس ، قائلاً إنه سيعلن ذلك بنفسه إذا لزم الأمر.

وكشفت صحيفة "ABC" الموالية للعائلة المالكة أن كارلوس استقل طائرة خاصة، يوم الاثنين، من فيجو شمال غربي إسبانيا مع مساعد واحد وأربعة حراس شخصيين.

وبعد7 ساعات هبطت الطائرة في مطار تجاري في العاصمة الإماراتية.

ولخوان كارلوس، بحسب الإعلام الإسباني، علاقات جيدة بدول الخليج، وتقول تقارير صحفية إسبانية إن تحويل 100 مليون دولار إلى أحد حساباته المصرفية السويسرية من العاهل السعودي الراحل عبد الله أصبح محل نظر المحققين.

وقالت صحيفة "ذا لوكال" المحلية إنه بعد تنازل كارلوس عن العرش بسبب مزاعم فساد نابعة من تصريحات علنية لعشيقة سابقة، أعلن، الاثنين الماضي، أنه سيترك إسبانيا حتى لا يقوض حكم نجله الملك فيليب السادس.

بدورها كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن تكلفة الليلة في الجناح الذي يقيم فيه الملك الهارب، في الفندق الإماراتي، تبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني (13 ألف دولار).

وبحسب الصحيفة فإن فندق "قصر الإمارات تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وهو فندق7 نجوم، وسبق أن استضاف مسؤولين كباراً مثل طوني بلير وبيل كلينتون".

وكانت العائلة المالكة في إسبانيا قد قطعت راتب الملك الفخري خوان كارلوس، عقب اتهامه بتلقي عمولة من مناقصة مشروع القطار السريع بين مكة والمدينة.

وتنازل كارلوس (82 عاماً) عن العرش لابنه فيليب عام 2014، إلا أنه كان يحتفظ منذ ذلك الحين بلقب الملك ويتقاضى راتباً سنوياً قدره 198 ألفاً و845 يورو.

واعتلى خوان كارلوس العرش عام 1975 بعد وفاة الجنرال فرانسيسكو فرانكو، وساهم في قيادة إسبانيا من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، وتنازل عن العرش لابنه عام 2014، وفي 2 يونيو/حزيران أعلن إنهاء كل مسؤولياته الرسمية داخل الأسرة المالكة.

يشار إلى أن الإمارات باتت ملاذاً آمناً للتهرب الضريبي وملجأ لغسل الأموال والفارين من جرائم وتهم فساد.

ففي تقرير لمنظمة الشفافية الدولية في مايو/أيار الماضي، قالت إن دولة الإمارات تعد جزءاً من منظومة عالمية لغسل الأموال، مشيرة إلى وجود ما يؤكد ارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.

والعام الماضي أدرج الاتحاد الأوروبي دولاً من بينها الإمارات على قائمته السوداء للملاذات الضريبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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