أظهر إحصاء لرويترز أن إجمالي عدد وفيات وباء كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 160 ألفاً الجمعة، في حين قال الرئيس دونالد ترمب إنه سيتحرك بشكل أحادي لمنح مساعدات مالية للأمريكيين، بعد توقف المحادثات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس.

وتأتي العلامة الفارقة التي تشمل عشرة آلاف وفاة في أنحاء الولايات الأمريكية خلال الأيام التسعة الماضية، مع استمرار انقسام الأمريكيين والقادة السياسيين على عدة قضايا أبرزها إعادة فتح المدارس، واختبارات الكشف عن الفيروس، وإغلاق الأنشطة التجارية، ووضع الكمامات.

وقال ترمب إ نه سيصدر أمراً تنفيذياً بتعليق ضرائب المرتبات حتى نهاية العام الجاري، وتمديد المزايا الإضافية للحاصلين على إعانات البطالة، إذا لم يتوصل البيت الأبيض إلى اتفاق بشأن حزمة الإنقاذ مع كبار أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس.

وأظهر تحليل لرويترز ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في 20 ولاية أمريكية مع انتقال مركز التفشي من ولايات الجنوب، أبرزها كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، إلى الغرب الأوسط.