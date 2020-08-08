سياسة
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كورونا.. أكثر من 160 ألف وفاة في أمريكا وانهيار محادثات حزمة الإنقاذ
تجاوز إجمالي عدد وفيات وباء كورونا في الولايات المتحدة الجمعة، 160 ألفاً، وفقاً لإحصاء أعدته رويترز. في الوقت نفسه قال ترمب إنه سيتحرك بشكل أحادي لمنح مساعدات مالية للأمريكيين، بعد توقف المحادثات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس.
كورونا.. أكثر من 160 ألف وفاة في أمريكا وانهيار محادثات حزمة الإنقاذ
إجمالي عدد الوفيات من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز 160 ألفاً / Reuters
8 أغسطس 2020

أظهر إحصاء لرويترز أن إجمالي عدد وفيات وباء كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 160 ألفاً الجمعة، في حين قال الرئيس دونالد ترمب إنه سيتحرك بشكل أحادي لمنح مساعدات مالية للأمريكيين، بعد توقف المحادثات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس.

وتأتي العلامة الفارقة التي تشمل عشرة آلاف وفاة في أنحاء الولايات الأمريكية خلال الأيام التسعة الماضية، مع استمرار انقسام الأمريكيين والقادة السياسيين على عدة قضايا أبرزها إعادة فتح المدارس، واختبارات الكشف عن الفيروس، وإغلاق الأنشطة التجارية، ووضع الكمامات.

وقال ترمب إ نه سيصدر أمراً تنفيذياً بتعليق ضرائب المرتبات حتى نهاية العام الجاري، وتمديد المزايا الإضافية للحاصلين على إعانات البطالة، إذا لم يتوصل البيت الأبيض إلى اتفاق بشأن حزمة الإنقاذ مع كبار أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس.

وأظهر تحليل لرويترز ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في 20 ولاية أمريكية مع انتقال مركز التفشي من ولايات الجنوب، أبرزها كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، إلى الغرب الأوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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