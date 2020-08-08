سياسة
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ترمب: أنا آخر شخص ترغب روسيا في رؤيته رئيساً بالمكتب البيضاوي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي بولاية نيوجيرسي، إنه يعتقد أنه "آخر شخص ترغب روسيا في رؤيته (رئيساً) بالمكتب البيضاوي، لأن أحداً لم يتعامل مع موسكو بصلابة مثلي".
ترمب: أنا آخر شخص ترغب روسيا في رؤيته رئيساً بالمكتب البيضاوي
ترمب يقول إنه آخر شخص تود روسيا رؤيته رئيساً للولايات المتحدة / AP
8 أغسطس 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يعتقد أنه "آخر شخص ترغب روسيا في رؤيته (رئيساً) بالمكتب البيضاوي، لأن أحداً لم يتعامل مع موسكو بصلابة مثلي".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة بولاية نيوجيرسي، وتطرق خلاله للحديث عن محاولات كل من الصين وروسيا التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وأضاف ترمب قائلاً: إنه "منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه لسدة الحكم اتخذت العديد من الخطوات ضد روسيا والصين"، معتبراً أن "الصين ستفرح إذا خسرت الانتخابات أمام جو بايدن الذي إن نجح فستصبح الولايات المتحدة ملكاً لبكين".

وشدد ترمب على أن إيران لا ترغب في رؤيته رئيساً للولايات المتحدة مجدداً، مضيفاً: "لكن لو أعيد انتخابي ثانية فسأسارع بإبرام اتفاقيات مع إيران وكوريا الشمالية".

وأكّد كذلك أنهم يتابعون عن كثب المزاعم المتعلقة بمحاولة الدول الثلاث التدخل في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي وقت سابق من الجمعة قال مسؤول رفيع في الاستخبارات الأمريكية إنّ الصين تفضّل خسارة الرئيس "المتقلب" ترمب في الانتخابات الرئاسية، مضيفاً أن بكين "عززت جهودها للتأثير" قبيل الاقتراع.

وأشار مدير المركز الوطني للأمن ومكافحة التجسس وليام ايفانينا في بيان، إلى أن إيران تسعى بدورها إلى "إضعاف الرئيس ترمب"، في حين تستخدم روسيا "أدوات خاصة لتشويه سمعة" منافسه الديمقراطي جو بايدن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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