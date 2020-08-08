أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر باطلة، وعون يرفض تدويل انفجار بيروت ويعلن إعادة النظر بالنظام السياسي.

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أردوغان: الاتفاقية بين اليونان ومصر باطلة ولا قيمة لها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن "الاتفاقية بين اليونان ومصر باطلة ولا قيمة لها".

وأوضح أردوغان في كلمة له عقب صلاة الجمعة، أن "اليونان ليس لها حدود مع ليبيا ولا مع مصر، ولا يحقّ لها توقيع هذه الاتفاقية". [TRTعربي]

وأكّد: "سنستمر في تطبيق اتفاقياتنا مع ليبيا". [TRTعربي]

وأشار أردوغان إلى أن أنقرة استأنفت عمليات التنقيب في شرق المتوسط، مشدداً على أن "اليونان لم تلتزم تعهداتها لتركيا بوقف عمليات التنقيب في المنطقة". [TRTعربي]

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري صرّح الخميس بأن مصر واليونان وقّعتا اتفاقاً حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط، وهي منطقة تضمّ احتياطيات واعدة من النفط والغاز. [TRTعربي]

واستطرد أردوغان قائلاً: "المستشارة (الألمانية أنجيلا) ميركل طلبت منا (مؤخراً) وقف أعمال التنقيب وأبلغتنا بأن ذلك سيسهل عملها، وأنا قلت لها إن كنت تثقين باليونان أو بالآخرين سنوقف أنشطة التنقيب لمدة 3-4 أسابيع". [الأناضول]

وأوضح: "ولكن أنا لا أثق بهم (باليونان والدول الأخرى)، وسترين (مخاطباً ميركل) أن هؤلاء لن يفوا بوعودهم، وهذا ما حدث". [الأناضول]

عون يرفض تدويل انفجار بيروت ويعلن إعادة النظر بالنظام السياسي

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون الجمعة، عن رفضه إجراء تحقيق دولي في حادث انفجار مرفأ بيروت، معلناً توجهاً لإعادة النظر في النظام السياسي للبلاد. [TRTعربي]

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالمقر الرئاسي في العاصمة بيروت، للحديث عن مستجدات قضية انفجار المرفأ الثلاثاء الماضي، الذي أسقط 154 قتيلاً وأكثر من 5 آلاف جريح، وفق أرقام رسمية غير نهائية.

وقال عون: إن "المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية مرفأ بيروت الهدف منه تضييع الحقيقة". [TRTعربي]

واعتبر أن "العدالة المتأخرة (في حادث انفجار مرفأ بيروت) ليست بعدالة، ويجب أن تكون فورية لكن من دون تسرع". [TRTعربي]

وأضاف: "التحقيق بالكارثة سيشمل المسؤولين المباشرين. أبواب المحاكم ستكون مفتوحة أمام الكبار والصغار، ولن يكون هناك أي غطاء لكل من تورط بانفجار بيروت، والتحقيقات الأولية قد تكشف أشخاصاً آخرين متورطين". [الأناضول]

وأعلنت الحكومة اللبنانية، الأربعاء، إجراء تحقيق يستغرق 5 أيام في انفجار مرفأ بيروت، لكن رؤساء أحزاب ورؤساء حكومات سابقون ومفتي لبنان يطالبون بإجراء تحقيق دولي. [الأناضول]