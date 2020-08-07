سياسة
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رئيس وزراء شمال قبرص التركية: متمسكون بحقوقنا شرقي المتوسط
قال رئيس وزراء شمال قبرص التركية أرسين تتار، إن بلده وتركيا لن يتغاضيا عن غصب حقوقهما في منطقة شرقي المتوسط. وأشار تتار إلى أن اتفاق اليونان ومصر "يعتبر مثالاً جديداً على عدم احترامهما للقوانين والحقوق الدولية".
رئيس وزراء شمال قبرص التركية: متمسكون بحقوقنا شرقي المتوسط
رئيس وزراء شمال قبرص التركية يؤكد أن بلده وتركيا لن يتغاضيا عن غصب حقوقهما في منطقة شرقي المتوسط. / AA
7 أغسطس 2020

قال رئيس وزراء شمال قبرص التركية أرسين تتار، إن بلده وتركيا لن يتغاضيا عن غصب حقوقهما في منطقة شرقي المتوسط.

وأضاف تتار في بيان الجمعة، أن اليونان ومصر وقعتا على اتفاقية مشتركة لترسيم الحدود البحرية بينهما، بهدف القضاء على مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا، بشأن تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة في المتوسط.

وأشار إلى أن اتفاق اليونان ومصر يعتبر مثالاً جديداً على عدم احترامهما للقوانين والحقوق الدولية.

وأردف: "لكن يجب على هاتين الدولتين معرفة أن تركيا وشمال قبرص لن تتغاضيا عن انتهاك حقوقهما شرقي المتوسط".

وأشار إلى أن تركيا القوية تمتلك القدرة اللازمة من أجل القضاء على كل الألاعيب شرقي المتوسط.

ولفت إلى أن تركيا لا تعترف بالاتفاق الجديد وتعتبره باطلاً، داعياً اليونان ومصر لتلقِّي الرسالة المناسبة من ذلك، وعدم التطاول على حقوق تركيا.

وشدد على حاجة منطقة شرقي المتوسط إلى التعاون والسلام، بدلاً من التصعيد والنزاع، وأنه يجب من أجل ذلك "إبداء الاحترام اللازم لحقوق الآخرين، وعدم تنفيذ ألاعيب الأطراف الخارجية".

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقَّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني بين البلدين، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

والخميس، وقَّعت مصر واليونان، اتفاقية مشتركة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية الخميس، رفضها ما يسمى "اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية" بين مصر واليونان، مؤكدة أنها باطلة بالنسبة إلى أنقرة.

كما شددت وزارة الخارجية الليبية في بيان، بعد ساعات من توقيع الاتفاق المصري اليوناني، على أنها "لن تسمح لأي جهة كانت بالاعتداء على حقوقها البحرية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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