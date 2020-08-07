سياسة
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أردوغان: الاتفاقية بين اليونان ومصر باطلة ولا قيمة لها
في كلمة له عقب صلاة الجمعة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "الاتفاقية بين اليونان ومصر باطلة ولا قيمة لها". ذلك بعد تصريحات ليبية وتركية أكّدت رفض البلدين الاتفاقية، معتبرة إياها تنتهك الجرف القاري لتركيا وليبيا وحقوقهما.
أردوغان: الاتفاقية بين اليونان ومصر باطلة ولا قيمة لها
أردوغان يؤكد أن الاتفاقية التي وقّعتها مصر واليونان حول المنطة الاقتصادية الخالصة باطلة ولا قيمة لها / AA
7 أغسطس 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "الاتفاقية بين اليونان ومصر باطلة ولا قيمة لها".

وأوضح أردوغان في كلمة له عقب صلاة الجمعة، أن "اليونان ليس لها حدود مع ليبيا ولا مع مصر، ولا يحقّ لها توقيع هذه الاتفاقية".

وأكّد: "سنستمر في تطبيق اتفاقياتنا مع ليبيا".

وأشار أردوغان إلى أن أنقرة استأنفت عمليات التنقيب في شرق المتوسط، مشدداً على أن "اليونان لم تلتزم تعهداتها لتركيا بوقف عمليات التنقيب في المنطقة".

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، صرّح الخميس بأن مصر واليونان وقّعتا اتفاقاً حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط، وهي منطقة تضمّ احتياطيات واعدة من النفط والغاز.

في السياق نفسه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس، إن ما تسمى "اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية" بين مصر واليونان، تنتهك الجرف القاري لتركيا وليبيا وحقوقهما.

وأشار جاوش أوغلو عقب زيارة رسمية إلى ليبيا ومالطا، إلى أن الاتفاقية تسببت في خيبة أمل لدى الاتحاد الأوروبي، مؤكداً بطلان الاتفاقية من ناحية أنقرة.

وعن التوترات في البحر المتوسط، لفت جاوش أوغلو إلى محاولة اليونان وإدارة قبرص الجنوبية اليونانية، تجاهل الحقوق التركية بالمنطقة، عبر إبرام اتفاقات مع دول كمصر وإسرائيل.

وأضاف أن أنقرة ستواصل بحزم الحفاظ على الحقوق الشرعية لتركيا ولشمال قبرص التركية.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الليبية إنها لن تسمح لأي جهة بالاعتداء على حقوقها البحرية، مؤكدة استمرارها في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقَّعة مع تركيا.

وأشارت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك، رداً على الإعلان عن الاتفاقية المصرية-اليونانية، إلى أنها "دعت ولا تزال تدعو لأن يكون المتوسط بحيرة سلام وأن تسلك الدول المتشاطئة سلوكاً يسمح بتحديد الحدود البحرية بينها على أساس قائم على التوافق وعلى مبادئ القانون الدولي المعتبرة".

على صعيدٍ آخر قال الرئيس التركي إن بلاده ستقف إلى جانب لبنان بكل إمكانياتنا، مضيفاً: "سنكون إلى جانب بيروت وشعب لبنان"، في إشارة إلى الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت الثلاثاء وأسفر عن سقوط أكثر من 137 قتيلاً وآلاف المصابين، بالإضافة إلى دمار هائل لحق بالمدينة.

مصدر:TRT عربي
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