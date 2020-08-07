سياسة
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بعد اتهامه بتلقي رشوة سعودية.. ملك إسبانيا السابق يتوجه إلى أبو ظبي
ذكرت صحيفة ABC الجمعة، أن ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس سافر إلى أبو ظبي على متن طائرة خاصة الاثنين. وكانت صحيفة لا فانغارديا ذكرت الثلاثاء، أن كارلوس ذهب إلى جمهورية الدومينيكان بعد مغادرة بلاده الأحد.
بعد اتهامه بتلقي رشوة سعودية.. ملك إسبانيا السابق يتوجه إلى أبو ظبي
وسائل إعلام تفيد بتوجه ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس إلى أبو ظبي على متن طائرة خاصة / Reuters
7 أغسطس 2020

ذكرت صحيفة ABC الجمعة، أن ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس سافر إلى أبو ظبي على متن طائرة خاصة الاثنين.

ومنذ أن أعلن خوان كارلوس قراره المفاجئ مغادرة إسبانيا، لم يُؤكد رسمياً مكان وجوده.

وقالت الصحيفة إن الطائرة كانت في طريقها من باريس إلى أبو ظبي، وتوقفت في مدينة بيجو شمال غربي إسبانيا لنقل كارلوس وأربعة من حراس الأمن وشخص آخر.

وكانت صحيفة لا فانغارديا ذكرت الثلاثاء، أن كارلوس ذهب إلى جمهورية الدومنيكان بعد مغادرة بلاده الأحد.

ولم تورد الصحيفة مصدراً لخبرها.

وذكر بيان للقصر أن كارلوس، الذي تحيط به مزاعم فساد بعد أن كان يوماً ما يحظى بشعبية كبيرة، قرر مغادرة إسبانيا ليمكّن نجله الملك الحالي فيليبي من الحكم دون منغصات أو مشكلات.

وفي يونيو/حزيران الماضي، فتحت المحكمة العليا الإسبانية تحقيقاً في علاقة خوان كارلوس (82 عاماً) بعقد لخط سكك حديدية فائق السرعة في السعودية، بعد أن ذكرت صحيفة "لا تريبيون دو جنيف" السويسرية أنه تسلّم 100 مليون دولار من ملك السعودية السابق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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