قدم أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس، تشريعا يمنع بيع طائرات مسيَّرة أمريكية الصنع لدول لا تُعَدّ حليفة وثيقة لواشنطن، وخص التشريع بالذكر السعودية.

وكانت وكالة رويترز ذكرت حصرياً في يونيو/حزيران أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم إعادة تفسير اتفاقية "نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف" التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة ووقعت عليها 34 دولة، وذلك بهدف السماح لمتعاقدي الدفاع الأمريكيين بالتوسع في مبيعات الطائرات المسيرة الأمريكية لمجموعة كبيرة من الدول.

وطرح الإجراء العضوان الجمهوريان مايك لي وراند بول، والديمقراطيان كريس ميرفي وكريس كونس، وكذلك العضو المستقل بيرني ساندرز.

وقال الأعضاء في بيان صحفي، إن الإجراء سيعدّل قانون مراقبة تصدير الأسلحة لمنع تصدير ونقل أو الاتجار في عديد من الطائرات المسيَّرة المتقدمة، باستثناء أعضاء حلف شمال الأطلسي وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان وإسرائيل.

وسعى مشرعون أمريكيون من قبل لكبح خطط الإدارة الأمريكية لبيع أسلحة، بخاصة للسعودية والإمارات لاستخدامها في حرب اليمن، وأُقرّت الإجراءات بتأييد أعضاء من الحزبين، لكنها لم تحصل على دعم كافٍ من الجمهوريين لتجاوز استخدام ترمب حق النقض (الفيتو).