وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس أمرين تنفيذيين، يحظران أي معاملات أمريكية مع شركتَي "بايت دانس" الصينية التي تمتلك تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، و"تنسنت" مالكة تطبيق المراسلة "وي تشات"، خلال 45 يوماً.

جاء الأمران التنفيذيان بعدما قالت إدارة ترمب هذا الأسبوع، إنها تكثف جهودها لحذف التطبيقات الصينية "غير الموثوق بها" من متاجر التطبيقات الإلكترونية الأمريكية، ووصفت تطبيقَي "تيك توك" و"وي تشات" بأنهما يمثلان "تهديدات كبيرة".

وقال ترمب في أمر تنفيذي، إن تطبيق تيك توك يمكن استخدامه في حملات التضليل التي تفيد الحزب الشيوعي الصيني، وعلى الولايات المتحدة "اتخاذ إجراءات شديدة ضد مالكي تيك توك لحماية أمننا القومي".

وفي المرسوم الآخر قال ترمب عن "وي تشات" إنه "يجمع تلقائياً معلومات هائلة من مستخدميه. عملية جمع البيانات هذه تهدّد بالسماح للحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى المعلومات الشخصية للأمريكيين".

وسيترتب على الأمر حظر تطبيق "وي تشات" فعلياً في الولايات المتحدة خلال 45 يوماً عن طريق الحظر "إلى الحد المسموح به بموجب القانون، أي معاملة مرتبطة بوي تشات من قبل أي شخص أو في ما يتعلق بأي ملكية تقع في نطاق الاختصاص القضائي الأمريكي".

وقال ترمب هذا الأسبوع إنه سيدعم بيع عمليات "تيك توك" الأمريكية لشركة مايكروسوفت إذا حصلت الحكومة الأمريكية على "جزء كبير" من سعر البيع، وحذّر من أنه سيحظر الخدمة في الولايات المتحدة.