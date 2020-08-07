سياسة
2 دقيقة قراءة
ترمب يوقع أمرين تنفيذيين بحظر "تيك توك" و"وي تشات" خلال 45 يوماً
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرين تنفيذيين يحظران أي معاملات أمريكية مع شركتي "بايت دانس" الصينية التي تمتلك تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، و"تنسنت" مالكة تطبيق المراسلة "وي تشات"، خلال 45 يوماً، زاعماً أن التطبيقين الصينيين غير موثوق بهما.
ترمب يوقع أمرين تنفيذيين بحظر "تيك توك" و"وي تشات" خلال 45 يوماً
ترمب يقرّر حظر تطبيقَي "تيك توك" و"وي تشات" في الوللايات المتحدة خلال 45 يوماً / AP
7 أغسطس 2020

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس أمرين تنفيذيين، يحظران أي معاملات أمريكية مع شركتَي "بايت دانس" الصينية التي تمتلك تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، و"تنسنت" مالكة تطبيق المراسلة "وي تشات"، خلال 45 يوماً.

جاء الأمران التنفيذيان بعدما قالت إدارة ترمب هذا الأسبوع، إنها تكثف جهودها لحذف التطبيقات الصينية "غير الموثوق بها" من متاجر التطبيقات الإلكترونية الأمريكية، ووصفت تطبيقَي "تيك توك" و"وي تشات" بأنهما يمثلان "تهديدات كبيرة".

وقال ترمب في أمر تنفيذي، إن تطبيق تيك توك يمكن استخدامه في حملات التضليل التي تفيد الحزب الشيوعي الصيني، وعلى الولايات المتحدة "اتخاذ إجراءات شديدة ضد مالكي تيك توك لحماية أمننا القومي".

وفي المرسوم الآخر قال ترمب عن "وي تشات" إنه "يجمع تلقائياً معلومات هائلة من مستخدميه. عملية جمع البيانات هذه تهدّد بالسماح للحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى المعلومات الشخصية للأمريكيين".

وسيترتب على الأمر حظر تطبيق "وي تشات" فعلياً في الولايات المتحدة خلال 45 يوماً عن طريق الحظر "إلى الحد المسموح به بموجب القانون، أي معاملة مرتبطة بوي تشات من قبل أي شخص أو في ما يتعلق بأي ملكية تقع في نطاق الاختصاص القضائي الأمريكي".

وقال ترمب هذا الأسبوع إنه سيدعم بيع عمليات "تيك توك" الأمريكية لشركة مايكروسوفت إذا حصلت الحكومة الأمريكية على "جزء كبير" من سعر البيع، وحذّر من أنه سيحظر الخدمة في الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us