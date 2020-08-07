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خلاصات من TRT عربي: 7 أغسطس/آب 2020
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خلاصات من TRT عربي: 7 أغسطس/آب 2020
أنقرة ترفض ما يُسمَّى"اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية"وتعدّها باطلة / AA
7 أغسطس 2020

أهم الأحداث:

أنقرة ترفض ما يُسمَّى"اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية" بين مصر واليونان وتعدّها باطلة، وماكرون يطالب بتحقيقات شفافة في انفجار بيروت وسط دعوات لتحقيق أممي.

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        قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس، إن ما يُسمَّى "اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية" بين مصر واليونان، ينتهك الجرف القاري لتركيا وليبيا وحقوقهما. وأشار جاوش أوغلو عقب زيارة رسمية إلى ليبيا ومالطا، إلى أن الاتفاقية تسببت في خيبة أمل لدى الاتحاد الأوروبي، مؤكداً بطلان الاتفاقية من ناحية أنقرة. [TRT عربي]

        كما أعلنت وزارة الخارجية التركية الخميس، رفضها ما يُسمَّى "اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية" بين مصر واليونان. وقالت الوزارة في بيان، إنه "لا حدود بحرية بين اليونان ومصر، وما يُسمَّى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية الموقعة اليوم بين مصر واليونان، باطل بالنسبة إلى تركيا". [TRT عربي]

        من جانبها قالت وزارة الخارجية الليبية إنها لن تسمح لأي جهة بالاعتداء على حقوقها البحرية، مؤكدة استمرارها في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقَّعة مع تركيا. وأشارت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك، رداً على الإعلان عن الاتفاقية المصرية-اليونانية، إلى أنها "دعت ولا تزال تدعو إلى أن يكون المتوسط بحيرة سلام وأن تسلك الدول المتشاطئة سلوكاً يسمح بتحديد الحدود البحرية بينها على أساس قائم على التوافق وعلى مبادئ القانون الدولي المعتبرة". [TRT عربي]

        ماكرون يطالب بتحقيقات شفافة في انفجار بيروت وسط دعوات لتحقيق أممي

        دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، إلى "تحقيقات شفافة" في انفجار مرفأ بيروت، وضرورة مكافحة الفساد. وقال ماكرون في تصريح له من مقر الرئاسة، إن "التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت لا بد أن تُجرى بكل شفافية لمعرفة حقيقة ما حدث". [TRT عربي]

        كما انضمّ كل من مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس حزب القوات سمير جعجع الخميس، إلى شخصيات لبنانية تطالب بإجراء تحقيق دولي، لتحديد أسباب كارثة انفجار مرفأ العاصمة بيروت الثلاثاء. [TRT عربي]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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