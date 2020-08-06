سياسة
2 دقيقة قراءة
الحوثيون يتهمون التحالف بقتل 20 مدنياً بغارات على محافظة الجوف شمالي اليمن
أعلنت جماعة الحوثي مساء الخميس، ارتفاع حصيلة قتلى غارات التحالف بقيادة السعودية بمحافظة الجوف شمالي اليمن، إلى 20 مدنياً، مشيرة إلى أن معظم الضحايا من النساء والأطفال.
الحوثيون يتهمون التحالف بقتل 20 مدنياً بغارات على محافظة الجوف شمالي اليمن
الحوثيون يتهمون التحالف بقتل 20 مدنياً بغارات على محافظة الجوف شمالي اليمن / AA
6 أغسطس 2020

أعلنت جماعة الحوثي مساء الخميس، ارتفاع حصيلة قتلى غارات التحالف بقيادة السعودية بمحافظة الجوف شمالي اليمن إلى 20 مدنياً.

وقال مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في محافظة الجوف الذي يخضع لسيطرة الحوثيين، إن "حصيلة ضحايا جريمة العدوان (التحالف) اليوم وصلت إلى 20 شهيداً و7 جرحى"، وفق ما نقلت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة في خبر عاجل.

وأضاف المكتب أن معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وذكرت مصادر للجماعة أن طيران التحالف استهدف بعدة غارات ثلاث سيارات كانت تقل مدنيين في منطقة "شعب أحراض" بالمحافظة.

وبوقت سابق اليوم، نقلت وكالة "سبأ" التابعة للجماعة عن مصدر محلي (لم تسمِّه) قوله إن "طيران (التحالف) استهدف بـ3 غارات مخيمات للبدو الرُّحَّل بمنطقة المعاطرة بمديرية خب والشعف في الجوف".

وذكر المصدر أن القصف أسفر عن مقتل 10 مدنيين بينهم 7 أطفال، وإصابة 12 آخرين جراح بعضهم "حرجة" في "حصيلة أولية".

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية والحوثيين المتهمين بتلقِّي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده السعودية القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالاً طائلة لتدريب قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية وتسليحها.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، إذ بات 80% من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us