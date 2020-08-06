أعلنت جماعة الحوثي مساء الخميس، ارتفاع حصيلة قتلى غارات التحالف بقيادة السعودية بمحافظة الجوف شمالي اليمن إلى 20 مدنياً.

وقال مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في محافظة الجوف الذي يخضع لسيطرة الحوثيين، إن "حصيلة ضحايا جريمة العدوان (التحالف) اليوم وصلت إلى 20 شهيداً و7 جرحى"، وفق ما نقلت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة في خبر عاجل.

وأضاف المكتب أن معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وذكرت مصادر للجماعة أن طيران التحالف استهدف بعدة غارات ثلاث سيارات كانت تقل مدنيين في منطقة "شعب أحراض" بالمحافظة.

وبوقت سابق اليوم، نقلت وكالة "سبأ" التابعة للجماعة عن مصدر محلي (لم تسمِّه) قوله إن "طيران (التحالف) استهدف بـ3 غارات مخيمات للبدو الرُّحَّل بمنطقة المعاطرة بمديرية خب والشعف في الجوف".

وذكر المصدر أن القصف أسفر عن مقتل 10 مدنيين بينهم 7 أطفال، وإصابة 12 آخرين جراح بعضهم "حرجة" في "حصيلة أولية".

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية والحوثيين المتهمين بتلقِّي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده السعودية القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالاً طائلة لتدريب قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية وتسليحها.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، إذ بات 80% من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية.