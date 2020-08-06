سياسة
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بتهمة تهريب النفط.. واشنطن تفرض عقوبات على شركة مقرها مالطا وطرابلس ترحب
أعلن وزير الداخلية الليبي أن العقوبات الأمريكية بحق المتورطين بتهريب نفط البلاد "ستضرب الفاسدين الذين ساهموا في تقويض السلام". وأوضح الوزير أن الداخلية الليبية "على تعاون وثيق مع الجهات الدولية المختصة بمكافحة الفساد ورصد كل العمليات الاحتيالية".
بتهمة تهريب النفط.. واشنطن تفرض عقوبات على شركة مقرها مالطا وطرابلس ترحب
وزير الداخلية الليبي يقول إن عقوبات واشنطن ستضرب من ساهم بتقويض سلام ليبيا / Reuters
6 أغسطس 2020

قال وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا الخميس، إن العقوبات الأمريكية بحق المتورطين بتهريب نفط البلاد "ستضرب الفاسدين الذين ساهموا في تقويض السلام".

جاء ذلك في تغريدة لـ"باشاغا" عبر حسابه على "تويتر"، تعليقاً على إعلان وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق الخميس، عقوبات على شركة و3 أفراد، بتهمة تهريب النفط من ليبيا.

وقال الوزير إن "عقوبات الخزانة الأمريكية غيض من فيض سيضرب الفاسدين الذين ساهموا في تقويض السلام ونشر الفوضى والانقسام".

وأضاف: "وزارة الداخلية على تعاون وثيق مع الجهات الدولية المختصة في مكافحة الفساد ورصد كل العمليات الاحتيالية لغسل الأموال، ولن نتردد في فضح الفاسدين".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شركة مقرها مالطا و3 أفراد بتهمة تهريب النفط من ليبيا.

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان، إنها أدرجت في القائمة السوداء شركة "الوفاق المحدودة" و3 ليبيين وسفينة تحمل اسم "المرايا".

تجدر الإشارة إلى أن الجنرال الانقلابي خليفة حفتر الذي يسيطر على نحو 90% من حقول النفط والغاز في ليبيا، وعلى أغلب المنشآت ومواني تصدير المحروقات، يواجه اتهامات بتهريب النفط خارج البلاد، مثل مصر والإمارات.

وتغلق مليشيا حفتر منذ 17 يناير/كانون الثاني الماضي، مواني وحقولاً نفطية بالبلاد، بدعوى أن أموال بيعه "تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دولياً في تمويل المجهود العسكري"، وقدَّرت مؤسسة النفط الليبية الخسائر جراء هذه الإغلاقات بأكثر من 7.2 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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