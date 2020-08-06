وصل وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في إطار زيارة عمل التقى خلالها عدداً من المسؤوليين الليبيين، بالإضافة إلى وزير خارجية مالطا.

وعقب وصوله، التقى وزير الخارجية التركي رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج ووزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو.

وجرى اللقاء الثلاثي في مبنى حكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس، بعيداً عن عدسات الصحفيين.

وتناول جاوش أوغلو مع السراج وبارتولو، آخر المستجدات الحاصلة على الساحة الليبية وسبل حل الأزمة بالطرق السياسية.

كما بحث جاوش أوغلو مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، العملية السياسية في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتعليقاً على لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، قال جاوش أوغلو في تغريدة على حسابه في تويتر: "بحثنا العملية السياسية والعلاقات الثنائية. نحن بجانب الشعب الليبي الشقيق".

وخلال الزيارة، التقى وزير الخارجية التركي أيضاً وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة. وقال جاوش أوغلو إن لقاءه وزير الخارجية الليبي ووزير الخارجية المالطي كان لقاء صريحاً.

وأكد في تغريدة أرفقها مع صورة تجمعه بالوزيرين، تعزيز علاقة تركيا ومالطا مع الحكومة الشرعية في ليبيا، وضرورة تعزيز دول حوض المتوسط الأخرى تعاونها مع ليبيا.

وشنت مليشيا الانقلابي حفتر بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وسط دعوات واسعة، حالياً للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.