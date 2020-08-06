سياسة
2 دقيقة قراءة
جاوش أوغلو في ليبيا.. دعم للشرعية ودعوة للحل السياسي
وصل وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إلى العاصمة الليبية طرابلس، في إطار زيارة عمل التقى خلالها عدداً من المسؤولين الليبيين بالإضافة إلى وزير خارجية مالطا. وأكد جاوش أوغلو خلال زيارته ضرورة دعم الحكومة الشرعية، كما بحث سبل الحل السياسي للأزمة.
جاوش أوغلو في ليبيا.. دعم للشرعية ودعوة للحل السياسي
وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره الليبي والمالطي في العاصمة الليبية طرابلس / AA
6 أغسطس 2020

وصل وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في إطار زيارة عمل التقى خلالها عدداً من المسؤوليين الليبيين، بالإضافة إلى وزير خارجية مالطا.

وعقب وصوله، التقى وزير الخارجية التركي رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج ووزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو.

وجرى اللقاء الثلاثي في مبنى حكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس، بعيداً عن عدسات الصحفيين.

وتناول جاوش أوغلو مع السراج وبارتولو، آخر المستجدات الحاصلة على الساحة الليبية وسبل حل الأزمة بالطرق السياسية.

كما بحث جاوش أوغلو مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، العملية السياسية في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتعليقاً على لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، قال جاوش أوغلو في تغريدة على حسابه في تويتر: "بحثنا العملية السياسية والعلاقات الثنائية. نحن بجانب الشعب الليبي الشقيق".

وخلال الزيارة، التقى وزير الخارجية التركي أيضاً وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة. وقال جاوش أوغلو إن لقاءه وزير الخارجية الليبي ووزير الخارجية المالطي كان لقاء صريحاً.

وأكد في تغريدة أرفقها مع صورة تجمعه بالوزيرين، تعزيز علاقة تركيا ومالطا مع الحكومة الشرعية في ليبيا، وضرورة تعزيز دول حوض المتوسط الأخرى تعاونها مع ليبيا.

وشنت مليشيا الانقلابي حفتر بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وسط دعوات واسعة، حالياً للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us