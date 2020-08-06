سياسة
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كارثة كبيرة.. جاوش أوغلو يدعو لإيصال المساعدات إلى لبنان وإعادة إعمار بيروت
اعتبر وزير الخارجية التركي جاوش أوغلو أن الانفجار الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، يمثل "كارثة كبيرة". وشدد الوزير على أهمية إيصال المساعدات اللازمة إلى لبنان وإعادة إعمار بيروت في أسرع وقت ممكن.
كارثة كبيرة.. جاوش أوغلو يدعو لإيصال المساعدات إلى لبنان وإعادة إعمار بيروت
جاوش أوغلو / AA
6 أغسطس 2020

وصف وزير الخارجية التركي جاوش أوغلو الانفجار الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، بالكارثة الكبيرة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين الخميس، خلال وجوده في العاصمة الليبية طرابلس، التي يجري إليها زيارة عمل.

وشدد الوزير على أهمية إيصال المساعدات اللازمة إلى لبنان وإعادة إعمار بيروت في أسرع وقت ممكن.

وأوضح جاوش أوغلو أن 8 مواطنين أتراك أصيبوا في الانفجار، واحد منهم في المستشفى والبقية تماثلوا للشفاء عبر معالجة بسيطة.

وأضاف أن المواطن التركي محمد عميرات تلقَّى ضربة في رأسه ما أدى إلى حدوث ارتجاج في دماغه، وأنه خضع مباشرة لعملية جراحية، وقد يحتاج إلى عملية أخرى.

وأكد أن بلاده تتابع أوضاع عميرات وباقي المواطنين الأتراك الذين أصيبوا في الانفجار، مبيناً أن تركيا أرسلت فريقاً إلى لبنان تضمَّن كوادر من وزارة الصحة والهلال الأحمر وهيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية.

وتابع: "تركيا كانت وستظل إلى جانب لبنان، وفي هذه المرحلة العصيبة سنكون بجانب لبنان وشعبها الشقيق".

وأسفر الانفجار الضخم في مرفأ بيروت الثلاثاء، عن سقوط 137 قتيلاً ونحو 5 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض (حصيلة غير نهائية)، بجانب دمار مادي هائل، وفق وزير الصحة حمد حسن.

ويعتبر المرفأ مخزناً مؤقتاً للعديد من السلع الرئيسية، كالحبوب بأنواعها، إذ تُصنف أرض المرفأ كموقع التخزين الأكبر في لبنان للحبوب والمواد الغذائية والدواء وغيرها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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