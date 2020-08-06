سياسة
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الشركة الثانية بشهر.. "زينجا" الأمريكية تستحوذ على "روليك" التركية للألعاب
أعلنت شركة زينجا (Zynga) الأمريكية الرائدة في مجال الألعاب الإلكترونية في بيان، شراءها "روليك-Rollic" التركية، في صفقة بلغت قيمتها 168 مليون دولار،مشيرة إلى أن "روليك" التي تتخذ من إسطنبول مركزاً لها، ستقدم إسهامات كبيرة لـ"زينجا".
الشركة الثانية بشهر.. "زينجا" الأمريكية تستحوذ على "روليك" التركية للألعاب
أعلنت شركة زينجا (Zynga) الأمريكية الرائدة في مجال الألعاب الإلكترونية، شراءها "روليك-Rollic" التركية / AA
6 أغسطس 2020

أعلنت شركة زينجا (Zynga) الأمريكية الرائدة في مجال الألعاب الإلكترونية، شراءها "روليك-Rollic" التركية، في صفقة بلغت قيمتها 168 مليون دولار.

وأضافت الشركة الأمريكية في بيان لها عبر حسابها على تويتر، أن تطبيق "روليك" محمّل من قبل أكثر من 250 مليون مستخدم.

وأشار البيان إلى أن "روليك" التي تتخذ من إسطنبول مركزاً لها، ستقدم إسهامات كبيرة لـ"زينجا" في مجال حصول الأخيرة على الإعلانات.

ونقل البيان عن كبير مسؤولي "زينجا" فرانك غيباو، قوله إن "روليك" التركية كانت من أكثر الشركات تطوراً في مجال الألعاب الإلكترونية من طراز "hyper-casual" خلال العام الجاري.

وأعرب غيباو عن شعوره بالفخر إزاء شرائهم شركة الألعاب التركية.

ومن المقرر أن تستحوذ "زينجا" مبدئياً على 80% من أسهم "روليك" التركية، مقابل 168 مليون دولار، على أن تنتقل الأسهم الـ20 المتبقية لملكية الشركة الأمريكية، خلال السنوات الـ3 المقبلة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، استحوذت "زينجا" على شركة بيك التركية للألعاب (Peak Games) بـ1.8 مليار دولار.

وتحتل تركيا المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في قطاع الألعاب الإلكترونية، والمرتبة السادسة عشر عالمياً، إذ بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في العالم 110 مليارات دولار، في أواسط العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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