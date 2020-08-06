أجرت القوات التركية والأذربيجانية، عملية مشتركة ضد أهداف افتراضية للعدو، في إطار المناورات العسكرية واسعة النطاق المستمرة في أذربيجان منذ 29 يوليو/تموز الماضي.

ونشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية الخميس، مقاطع تظهر فيها عملية إنزال جنود من مروحية إلى الأرض.

وحسب المشاهد، ينفّذ الجنود بعد حصولهم على دعم من الدبابات والعربات المدرعة، عملية عسكرية ضد أهداف افتراضية للعدو.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية، بأن العملية تضمنت أيضاً تطهير بعض النقاط الاستراتيجية من أعداء افتراضيين.

وشدد البيان على أن القوات التركية والأذربيجانية، أتمتا بنجاح المهام الموكولة إليهما في المناورات.

وتجرى المناورات التي انطلقت في 29 يوليو/تموز الماضي، في العاصمة باكو، ومدن نخجوان وكنجة وكوردمير ويولاخ.

ومن المقرر أن تستمر المناورات الجوية حتى 10 أغسطس/آب الجاري، فيما تنتهي المناورات البرية في الخامس من الشهر نفسه.

وتتضمن المناورات اختبارات الجاهزية للطائرات الحربية في البلدين.

كما يُجرَى خلالها اختبار جاهزية القوات لتنفيذ أوامر القيادة العسكرية، وإطلاق النار من المركبات المدرعة والمدافع ومدافع الهاون على أهداف افتراضية للعدو.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين أذربيجان وأرمينيا، على خلفية اعتداء الجيش الأرميني، في 12 يوليو الماضي، بالمدفعية على القوات الأذربيجانية في منطقة توفوز الحدودية.