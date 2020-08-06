دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، إلى "تحقيقات شفافة" في انفجار مرفأ بيروت، وضرورة مكافحة الفساد.

وأعلنت الحكومة اللبنانية الأربعاء، إجراء تحقيق يستغرق خمسة أيام. لكن رؤساء أحزاب ورؤساء حكومات سابقين ومفتي لبنان يطالبون بإجراء تحقيق دولي.

والتقى ماكرون في قصر الرئاسة اللبنانية كلاً من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال ماكرون في تصريح له من مقر الرئاسة، إن "التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت لا بد أن تُجرى بكل شفافية لمعرفة حقيقة ما حدث".

وأضاف: "شعرنا بغضب الناس في الشارع، وتكلمت مع الرؤساء الثلاثة بكل صراحة وشفافية".

وتابع: "يجب أن تنطلق مبادرات سياسية سريعة لمكافحة الفساد والتصرف بشفافية، لبنان يعاني أزمة اقتصادية ومالية منذ أعوام، ويتطلب حلها مبادرات سياسية".

وأردف: "بدأنا إرسال المساعدات، ووصلت ثلاث طائرات محملة بمساعدات طبية ورجال إطفاء، وتوجد طائرات ستصل لاحقاً، وسنكمل إرسال المساعدات وستتضمن أدوية وطعاماً ومساعدات لإعادة الإعمار".

وخلّف انفجار مرفأ بيروت ما لا يقل عن 137 قتيلاً ونحو 5 آلاف جريح وعشرات المفقودين تحت الأنقاض، ونحو 300 ألف مشرد، بخلاف دمار مادي طال المرافق والمنشآت والمنازل، وقُدر حجمه بنحو 15 مليار دولار، وفق تقديرات رسمية مرشحة للزيادة.

وقال ماكرون إن "الهدف من الزيارة هو نقل التضامن من الشعب الفرنسي إلى الشعب اللبناني، وللوقوف إلى جانب الجرحى وأهالي القتلى والمتضررين، والهدف الثاني من الزيارة هو أن نسمع شرحاً عن أسباب الانفجار".

ووصل ماكرون إلى لبنان، صباح الخميس، وقام بجولة في مرفأ بيروت ومنطقة الجميزة المتاخمة والمتضررة جراء الانفجار، وتحدث مع مواطنين لبنانيين.

وقال ماكرون خلال جولته، إن "المساعدات الفرنسية لن تنتهي بأيدي الفاسدين، وستصل مباشرة إلى الشعب والجمعيات غير الحكومية".

وتابع: "سنقدم مساعدات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة"، مشدّداً على أن "لبنان بحاجة إلى تغيير".

دعوات لتحقيق دولي

كما انضم كل من مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس حزب القوات سمير جعجع الخميس، إلى شخصيات لبنانية تطالب بإجراء تحقيق دولي، لتحديد أسباب كارثة انفجار مرفأ العاصمة بيروت الثلاثاء.

وخلال جولة له بمسجد محمد الأمين وسط بيروت، الذي تعرض لأضرار جراء الانفجار، رفض مفتي لبنان ما سمَّاه "لفلفة للموضوع"، مشدداً على أن "التفجير خطير جداً". وطالب دريان بـ"تشكيل لجنة تحقيق دولية لتحمل المسؤوليات بشأن انفجار مرفأ بيروت".

فيما دعا رئيس حزب القوات في مؤتمر صحفي، إلى "عقد جلسة طارئة وعلمية للبرلمان اللبناني، واستجواب الحكومة بشأن انفجار مرفأ بيروت، واستجواب المسؤولين".

وطالب جعجع بـ"لجنة تحقيق دولية ترسلها الأمم المتحدة بأسرع وقت ممكن، وإنشاء صندوق دولي لإغاثة المنطقة المنكوبة بإشراف الأمم المتحدة".

من جانبه، طالب وليد جنبلاط رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان الخميس، بتحقيق دولي في حادث انفجار مرفأ بيروت، ودعا لإجراء انتخابات لا تقوم على أساس طائفي. وقال جنبلاط: "يوجد تقصير فادح من القضاء والأجهزة الأمنية. اليوم يحاولون التبرؤ. لذا لا نؤمن بلجنة تحقيق محلية، ولا نثق في المطلق بهذه العصابة الحاكمة".

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، مما فجر احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.