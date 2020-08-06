سياسة
3 دقيقة قراءة
هيروشيما تحيي ذكرى مرور 75 عاماً على قصفها بقنبلة ذرية في مراسم محدودة
أحيت مدينة هيروشيما اليابانية الذكرى الخامسة والسبعين لقصفها بأول قنبلة ذرية في العالم، في مراسم محدودة بسبب انتشار وباء كورونا. وخلال المراسم، حث رئيس بلدية المدينة الدول على "رفض القومية الأنانية والاتحاد لمحاربة كل التهديدات".
هيروشيما تحيي ذكرى مرور 75 عاماً على قصفها بقنبلة ذرية في مراسم محدودة
مراسم محدودة في هيروشيما لإحياء الذكرى الـ75 لقصفها بقنبلة ذرية للمرة الأولى في العالم / Reuters
6 أغسطس 2020

قُرِعت الأجراس في مدينة هيروشيما الخميس، في الذكرى الخامسة والسبعين لأول قصف بقنبلة ذرية في العالم، وذلك في مراسم جرى تقليصها بسبب انتشار وباء كورونا.

وخلال المراسم، حث رئيس البلدية الدول على "رفض القومية الأنانية والاتحاد لمحاربة كل التهديدات".

وبينما يتجمع الآلاف عادة في متنزه السلام وسط هيروشيما من أجل الصلاة والغناء، فقد جرى تقييد الدخول إلى المتنزه بشدة، ولم يتمكن من حضور المراسم التذكارية سوى الناجين وذويهم.

وقالت المدينة إنه نظراً لأهمية الذكرى الخامسة والسبعين للقصف، الذي أودى بحياة 140 ألف شخص قبل نهاية عام 1945، فقد تقرر إجرا ء المراسم على الرغم من انتشار كورونا، ولكن مع تطبيق إجراءات احترازية صارمة.

وقال رئيس بلدية هيروشيما كازومي ماتسوي، إنه "في السادس من أغسطس 1945، دمّرت قنبلة ذرية واحدة مدينتنا، وكانت الشائعات حينها تقول إن شيئاً لن ينمو هنا لمدة 75 عاماً، لكن هيروشيما تعافت، وأصبحت رمزاً للسلام".

وفي الساعة الثامنة والربع من صباح السادس من أغسطس/آب عام 1945، ألقت طائرة حربية أمريكية من طراز بي-29، على هيروشيما، قنبلة أُطلِق عليها اسم "ليتيل بوي" (الصبي الصغير)، لتقتل 140 ألفاً من سكانها الذين قُدِّر عددهم بنحو 350 ألف نسمة، بينما لقي آلاف آخرون حتفهم لاحقاً بسبب الإصابات أو الأمراض المرتبطة بالإشعاع.

ووقف الحشد صباح الخميس، دقيقة صمت في حر الصيف الشديد في الوقت ذاته الذي انفجرت فيه القنبلة، بينما قُرِع "جرس السلام".

وقال ماتسوي، إنه "عندما هاجمت جائحة أنفلونزا 1918 العالم قبل نحو قرن، أودت بحياة عشرات الملايين وروّعت العالم لأن الدول كانت تخوض الحرب العالمية الأولى، وكانت عاجزة عن مواجهة الأمرين معاً".

وأضاف: "أدّى الصعود اللاحق للنزعات القومية إلى الحرب العالمية الثانية واستخدام القنابل الذرية، يجب ألا نسمح أبداً لهذا الماضي المؤلم بأن يتكرر. وعلى المجتمع المدني أن يرفض القومية المتمركزة على الذات ويتحد في مواجهة كل التهديدات".

وحضر رئيس الوزراء شينزو آبي المراسم كالمعتاد، لكن عدد الزوار الأجانب كان منخفضاً. وجرى تقليص الحضور العام إلى أقل من 10% من المعتاد وسط إجراءات منها المباعدة بين المقاعد ووضع معظم الحضور كمامات الوجه.

وتبع قصف هيروشيما قصف ناغازاكي يوم التاسع من أغسطس/آب ليقتل على الفور أكثر من 75 ألف نسمة. واستسلمت اليابان بعد ستة أيام لتنتهي الحرب العالمية الثانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us