سياسة
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فيسبوك وتويتر يحذفان فيديو لترمب عن فيروس كورونا بسبب معلومات مضللة
قامت كل من فيسبوك وتويتر بحذف فيديو نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال فيه إن الأطفال "محصنون تقريباً" ضد فيروس كورونا، بسبب انتهاكه قواعد تبادل المعلومات المضللة عن الفيروس.
فيسبوك وتويتر يحذفان فيديو لترمب عن فيروس كورونا بسبب معلومات مضللة
اتهمت حملة ترمب الشركتين بالتحيز ضد الرئيس، قائلة إن ترمب ذكر حقيقة / AP
6 أغسطس 2020

حذفت شركة فيسبوك، الأربعاء، تسجيلاً مصوراً نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال فيه إن الأطفال "محصنون تقريباً" ضد فيروس كورونا، وقالت الشركة إن التسجيل ينتهك القواعد التي تتبعها بخصوص تبادل المعلومات المضللة عن الفيروس.

وقال متحدث باسم فيسبوك: "هذا التسجيل يتضمن مزاعم كاذبة بأن فئة من الناس محصنة ضد الإصابة بمرض كوفيد-19، وهو ما يعد انتهاكاً لسياساتنا بخصوص المعلومات المضللة الضارة المتعلقة بكوفيد".

وأضاف المتحدث أن هذه هي المرة الأولى التي تحذف فيها شركة التواصل الاجتماعي منشوراً لترمب بسبب المعلومات الخاطئة المتعلقة بفيروس كورونا.

ونشرت حملة ترمب الانتخابية تغريدة على حسابها على تويتر، شاركها الرئيس، تحتوي على الفيديو. لكن تويتر أخفى التغريدة لاحقا أيضاً لانتهاكها قواعد الشركة المتعلقة بالمعلومات المضللة.

واتهمت حملة ترمب الشركتين بالتحيز ضد الرئيس، قائلة إن ترمب ذكر حقيقة، وقالت كورتني باريلا المتحدثة باسم الحملة: "شركات وسائل التواصل الاجتماعي ليست هي من يقرر الحقيقة".

وتقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن البالغين يشكلون معظم حالات الإصابة المعروفة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس حتى الآن، لكن بعض الأطفال والرضع أصيبوا أيضاً بالمرض ويمكن كذلك أن ينقلوا العدوى لآخرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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