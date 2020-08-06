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تركيا ودول العالم تهرع إلى مساعدة لبنان بعد "نكبة بيروت"، وشركات طيران تنوي تقليل موظفيها بسبب كورونا.

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على رأسها تركيا.. دول العالم تهرع إلى مساعدة لبنان بعد "نكبة بيروت"

سارعت تركيا والعديد من الدول، الأربعاء، إلى إرسال مساعدات إلى لبنان بعد الانفجار الهائل الذي شهده مرفأ بيروت الثلاثاء، وأسفر عن مقتل وإصابة الآلاف، فضلاً عن أضرار مادية ضخمة. TRTعربي

وتضمنت المساعدات التي بدأت بالوصول إلى العاصمة اللبنانية مستشفيات ميدانية، ومعدات طبية وأدوية، إضافة إلى فرق الإنقاذ ومساعدات عينية. TRTعربي

بسبب كورونا.. شركات طيران تنوي تقليل موظفيها

أعلنت غالبية شركات الطيران في تقرير أورده اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) الأربعاء، نيتها خفض عدد موظفيها خلال الأشهر الـ12 المقبلة في وقت يبقى استئناف الملاحة الجوية رهن آفاق مستقبلية غامضة نتيجة تفشي فيروس كورونا. TRTعربي

وأفاد الاتحاد في بيان بأن "معظم (55%) مسؤولي الشركات الجوية الذين جرى استطلاعهم يتوقعون أن يضطروا إلى خفض عدد موظفيهم خلال الأشهر الـ12 المقبلة" بسبب حركة ملاحة ستبقى ضعيفة على المدى القريب، حسب نتائج استمارة حول ثقة رؤساء الشركات طرحها الاتحاد على أكثر من 300 شركة طيران في العالم. TRTعربي

وأفاد 45% من رؤساء الشركات بأنهم عمدوا منذ الآن إلى الحد من عدد موظفيهم بسبب انعكاسات أزمة كورونا (كوفيد-19) على قطاع النقل الجوي. TRTعربي

وتوقع 57% من المستطلعين تراجع مردودية شركاتهم خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهم يعتقدون أن أسعار التذاكر قد تتراجع في ظل ضعف انتعاش الطلب، ورأى 18% منهم أن الأسعار سترتفع تدريجياً بعد أن يعود التوازن بين العرض والطلب. وكالة الصحافة الفرنسية

ويتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي الذي يضم 290 شركة طيران، عودة حركة الملاحة الجوية إلى مستوى ما قبل الأزمة عام 2024، ويقدر تراجع حركة الطيران بنسبة 63% في 2020 بالمقارنة مع 2019، مع أرباح فائتة بقيمة 419 مليار دولار للقطاع نتيجة الأزمة الصحية. وكالة الصحافة الفرنسية