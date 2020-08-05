أعلن الجيش الليبي الأربعاء، رصد تحركات لعناصر مرتزقة مجموعة "فاغنر" الروسية، من مدينة الجفرة إلى مدينة سرت.

ونشرت عملية "بركان الغضب" التابعة للجيش عبر صفحتها على فيسبوك، صوراً قالت إنها "تُظهر مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر مسنودة بمرتزقة فاغنر، وهم يقومون بأعمال تحصين لطريق سرت الجفرة بخنادق وسواتر ترابية، خوفاً من تقدم قواتنا البطلة في عمليات تحرير سرت (شمال) والجفرة (وسط)".

وأضافت: "رصدنا اليوم أيضاً تحركات لعناصر فاغنر من الجفرة إلى سرت، على متن 21 آلية بينها 4 ناقلات جنود، وسيارتا ذخيرة"، من دون ذكر تفاصيل أخرى.

وشنت مليشيا الانقلابي حفتر بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019، أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وسط دعوات عديدة حالياً للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

بالمقابل، يواصل الجيش الليبي حشد أعداد كبيرة من قواته منذ نحو 7 أسابيع، استعداداً لمواصلة حسم المعارك عسكرياً في حال فشلت الجهود الدولية في إيجاد حل سلمي يجنب البلاد مزيداً من الدمار.