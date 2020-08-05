أدانت باكستان الأربعاء، بناء معبد هندوسي على أنقاض مسجد "بابري" التاريخي في الهند، الذي يعود إلى القرن السادس عشر للميلاد.

وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، بأن بناء المعبد الذي شارك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مراسم وضع حجر أساسه الأربعاء، "سيبقى وصمة عار على جبين الديمقراطية الهندية".

وأوضحت أن بناء المعبد الذي بدأ بقرار غير قانوني من المحكمة العليا في الهند، أظهر كيف أن المعتقد يمكن أن ينتصر على العدالة.

وأشارت الخارجية إلى أن تزايد الاعتداءات ضد الأقليات وفي مقدمتهم المسلمون وأماكن عبادتهم، كشف عن مفهوم الأغلبية السائد.

وأضافت: "ستدرك الأجيال القادمة من المسلمين أن هذا المبنى (المعبد) غير القانوني، أنشأه حزب الشعب الهندي بتوجيه من القومية الهندوسية، لصبغ كامل الهند بصبغة هندوسية".

وأكد البيان أن بناء المعبد بات رمزاً للضغط المتزايد ضد المسلمين في عهد مودي وحزبه.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 1992، هدم متشددون هندوس مسجد "بابري" التاريخي في مدينة "فايز أباد"، بولاية أتربرديش الهندية، المبني في القرن السادس عشر، من قبل الإمبراطور المغولي "ظهير الدين بابر" مؤسس الإمبراطورية المغولية في الهند، ويعتبر أكبر مساجد الولاية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قضت المحكمة العليا في الهند بمنح ملكية موقع مسجد "بابري" للهندوس، وتخصيص مكان آخر لبناء مسجد للمسلمين، على الرغم من أن جميع أعمال التنقيب الأثرية في موقع المسجد أظهرت تاريخه الإسلامي.