أعلنت غالبية شركات الطيران في تقرير أورده اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) الأربعاء، نيتها خفض عدد موظفيها خلال الأشهر الـ12 المقبلة في وقت يبقى استئناف الملاحة الجوية رهن آفاق مستقبلية غامضة نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وأفاد الاتحاد في بيان بأن "معظم (55%) مسؤولي الشركات الجوية الذين جرى استطلاعهم يتوقعون أن يضطروا إلى خفض عدد موظفيهم خلال الأشهر الـ12 المقبلة" بسبب حركة ملاحة ستبقى ضعيفة على المدى القريب، حسب نتائج استمارة حول ثقة رؤساء الشركات طرحها الاتحاد على أكثر من 300 شركة طيران في العالم.

وأفاد 45% من رؤساء الشركات بأنهم عمدوا منذ الآن إلى الحد من عدد موظفيهم بسبب انعكاسات أزمة كورونا (كوفيد-19) على قطاع النقل الجوي.

وتوقع 57% من المستطلعين تراجع مردودية شركاتهم خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهم يعتقدون أن أسعار التذاكر قد تتراجع في ظل ضعف انتعاش الطلب، ورأى 18% منهم أن الأسعار سترتفع تدريجياً بعد أن يعود التوازن بين العرض والطلب.

ويتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي الذي يضم 290 شركة طيران، عودة حركة الملاحة الجوية إلى مستوى ما قبل الأزمة عام 2024، ويقدر تراجع حركة الطيران بنسبة 63% في 2020 بالمقارنة مع 2019، مع أرباح فائتة بقيمة 419 مليار دولار للقطاع نتيجة الأزمة الصحية.

وستكون آسيا-المحيط الهادي وأوروبا أول منطقتين تعود فيهما الملاحة الجوية إلى مستواها عام 2019، في حين ستكون العودة إلى وضع طبيعي أبطأ في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية من أي منطقة أخرى من العالم، حسب إياتا.

وتضرر قطاع الملاحة الجوية بصورة مباشرة جراء الأزمة الصحية التي شلت النقل الجوي بصورة شبه تامة وتسببت بتسريح عشرات آلاف الموظفين.

وأعلنت شركة يونايتد الأمريكية أنها قد تسرح 36 ألف موظف، فيما ذكرت أميريكن إيرلاينز إمكان إلغاء 25 ألف وظيفة.

كما تعتزم لوفتهانزا الألمانية إلغاء 22 ألف وظيفة، فيما تنوي إير كندا تسريح 20 ألف موظف، وبريتش إيروايز 12 ألف موظف، وإير فرانس-كا إل إم 12500 موظف، وكانتاس الأسترالية 6000، وساس الإسكندينافية 5000، وإيزي جيت البريطانية 4500.

وأعلنت شركة لاتام، الأكبر في أمريكا اللاتينية، إلغاء 2700 وظيفة، ووضعت نفسها على غرار الكولومبية أفيانكا تحت حماية قانون الإفلاس الأمريكي.

وأفادت شركة فيرجن أستراليا التي أعلنت إفلاسها الأربعاء، أنها ستغلق أحد فروعها وتلغي 3000 وظيفة، ومن المقرر أن تعيد شركة أمريكية شراءها.

أما البريطانية فيرجن أتلانتيك، فأشهرت إفلاسها في الولايات المتحدة معلنة إلغاء 3000 وظيفة.