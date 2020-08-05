أعاد الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء، وخلَّف نحو 100 قتيل وقرابة 4000 إصابة، إلى الأذهان سلسلة متلاحقة من الانفجارات التي ضربت لبنان منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، في 14 فبراير/شباط 2005، بشاحنة ملغومة في بيروت.

المعلومات الأولية أشارت إلى أن حادث انفجار مرفأ بيروت وقع بسبب مواد شديدة الانفجار صودرت وخزنت هناك منذ سنوات، حسب وزارة الداخلية اللبنانية.

من جانبه، كشف رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الثلاثاء، أن 2750 طناً من نترات الأمونيوم التي تدخل في صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة في الميناء منذ ست سنوات من دون إجراءات سلامة.

خلال السنوات الماضية، شهد لبنان عدداً كبيراً من الانفجارات التي تسبب بعضها في مقتل العشرات، كما بقي البعض الآخر منها مجهول التفاصيل.

ففي 24 يناير/كانون الثاني 2018، انفجرت قنبلة في مدينة صيدا اللبنانية، ما أدى إلى إصابة عضو في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتدمير سيارته. وقبل ذلك بنحو عامين ونصف في 12 يونيو/حزيران 2016، انفجرت قنبلة أمام مقر بنك بلوم اللبناني في وسط بيروت، متسببة في وقوع أضرار لكن من دون سقوط قتلى.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، لقي نحو 43 شخصاً مصرعهم وأُصيب أكثر من 240 في تفجيرين انتحاريين أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنهما بمنطقة سكنية مزدحمة في الضاحية الجنوبية لبيروت، التي تعتبر أحد معاقل حزب الله.

كما أسفر انفجار سيارة ملغومة، في 2 يناير/كانون الثاني 2014، عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص في معقل حزب الله بجنوب بيروت. وفي 24 يونيو/حزيران 2014، قُتل ضابط أمن عندما فجر انتحاري سيارة ملغومة بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للجيش اللبناني في بيروت.

2013.. سلسلة انفجارات

قبل نهاية عام 2013 بأيام، قُتل الوزير اللبناني السابق محمد شطح، في انفجار ضخم بالعاصمة بيروت. وقبل ذلك بنحو شهر، هز تفجيران انتحاريان مجمع السفارة الإيرانية في لبنان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 23 شخصاً بينهم الملحق الثقافي الإيراني.

وفي 15 أغسطس/آب 2013، لقي 20 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 212 بجروح، عندما انفجرت سيارة ملغومة بالقرب من مقر لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي 9 يوليو/تموز 2013، انفجرت سيارة مفخخة فى منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت في موقف للسيارات لأحد المقرات الأمنية لحزب الله، أدى إلى إصابة 53 شخصاً بجروح. وأعلنت مجموعة مقاتلة ضد النظام السوري تطلق على نفسها "قيادة اللواء 313 مهام خاصة" مسؤوليتها عن التفجير.

وقبل انفجار منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية بنحو شهر، استهدف انفجار بعبوة ناسفة سيارة على طريق تعنايل الدولية، ولف الغموض هذا الانفجار، ففي حين لم يعلن عن سقوط ضحايا ترددت أنباء عن وجود مسلحين من حزب الله في السيارة المستهدفة، كانوا في طريقهم إلى سوريا، وهو أمر لم يؤكده الحزب، وبدأت العبوات الناسفة منذ ذلك الوقت تلاحق مواكب لحزب الله.

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول 2012، قتل مدير فرع المعلومات في قوى الأمن العميد وسام الحسن بتفجير سيارة مفخخة في بيروت، أسفر أيضاً عن سقوط قتيلين آخرين.

2008-2007 اغتيالات سياسية

شهدت الفترة بين عامَي 2007 و2008 عدداً من الانفجارات والاغيتالات السياسية، إذ أودى انفجار سيارة مملوءة بالمتفجرات في 25 يناير/كانون الثاني 2008، بحياة ضابط في مخابرات الشرطة كان مشاركاً في التحقيق بالاغتيالات في لبنان، وذلك في هجوم على ضاحية مسيحية ببيروت.

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول 2007، اغتيل العميد فرنسوا الحاج مدير العمليات في قيادة الجيش اللبناني ومرافقه، بانفجار سيارة مفخخة في منطقة بعبدا قرب بيروت. وقبل ذلك بشهرين، في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2007، أسفر انفجار ما يشتبه في أنها سيارة ملغومة قرب بيروت، عن مقتل ضابط كبير في الجيش كان بين المرشحين الأوفر حظاً لتولي قيادته.

وفي 19 سبتمبر/أيلول 2007، اغتيل النائب أنطوان غانم في تفجير بسيارة مفخخة قرب بيروت، أوقع خمسة قتلى. كما قُتل النائب وليد عيدو في 13 يونيو/حزيران 2007، بانفجار سيارة ملغومة بالقرب من نادٍ على الشاطئ في بيروت.