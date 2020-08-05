سياسة
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بتعليمات من أردوغان.. تركيا تنشئ مستشفى ميدانياً وترسل 400 طن قمح إلى لبنان
قال مساعد وزير الخارجية التركي إن وزارة الصحة وهيئة الكوارث والطوارئ والهلال الأحمر التركي يرسلون بتعليمات من رئيس الجمهورية فرق إنقاذ وإسعاف إلى لبنان، إلى جانب إنشاء مستشفى ميداني وإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة.
بتعليمات من أردوغان.. تركيا تنشئ مستشفى ميدانياً وترسل 400 طن قمح إلى لبنان
الهلال الأحمر التركي يوفد فريقاً إغاثياً لإنشاء مستشفى ميداني في لبنان / AFP
5 أغسطس 2020

قال مساعد وزير الخارجية التركي الأربعاء، إن وزارة الصحة وهيئة الكوارث والطوارئ والهلال الأحمر التركي يرسلون بتعليمات من رئيس الجمهورية فرق إنقاذ وإسعاف إلى لبنان، إلى جانب إنشاء مستشفى ميداني وإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة.

من جانبه أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي أن وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" سترسل بتعليمات من الرئيس أردوغان 400 طن من القمح إلى لبنان، للمساعدة في تضميد جراح البلاد بعد خسارتها مخزون القمح في انفجار بيروت.

هذا وأعلنت جمعية الهلال الأحمر التركي، إرسالها فريقاً إغاثياً إلى العاصمة اللبنانية بيروت التي شهدت انفجاراً أودى بحياة 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح.

وأفاد بيان صادر عن الهلال الأحمر التركي، بأن فريقاً إغاثياً يترأسه طبيب طوارئ، سيصل الأربعاء إلى بيروت، لتقديم المساعدة لسكان المنطقة التي تأثرت بالانفجار.

وأوضح البيان أن الوفد اصطحب معه مستلزمات طبية، وسط إتمام التحضيرات اللازمة لإرسال مستلزمات طبية إضافية حسب الحاجة.

وأشار إلى أن فريق الهلال الأحمر التركي، سيعمل بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني في المناطق المتأثرة بالانفجار.

ونقل البيان عن الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر التركي كرم قينيق، قوله إن تركيا تمدّ يد العون إلى جميع المحتاجين.

وأعرب عن حزنه الشديد إزاء الانفجار العنيف الذي شهدته بيروت أمس الثلاثاء، مؤكداً استعداد تركيا لمواصلة تقديم المساعدة للبنان، حال تطلَّبت الحاجة.

وعلى صعيد مؤسسات المجتمع المدني التركية، شاركت مؤسسة الإغاثة التركية İHH في عمليات الإنقاذ بعد وقوع الحادث في مرفأ بيروت، وساهمت في نقل الجرحى إلى المشافي عن طريق طواقمها العاملة في لبنان، التي تركز عملها بالأساس في مخيمات اللاجئين.

وأطلقت المؤسسة حملة داخل تركيا لجمع المساعدات المالية للمساهمة في دعم لبنان في مواجهة الكارثة التي حصلت جراء الانفجار.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح.

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أوضحت التقديرات الأولية أنه بسبب انفجار أحد مستودعات المرفأ كان يحوى "مواد شديدة التفجير".

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب الأربعاء، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، فيما اعتبر مجلس الدفاع اللبناني الأعلى، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.

ويزيد انفجار الثلاثاء من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، أزمة اقتصادية قاسية واستقطاباً سياسياً حادّاً، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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