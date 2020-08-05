هدمت البلدية الإسرائيلية بالقدس المحتلة الأربعاء منزلاً لفلسطيني، وأجبرت مواطناً آخر على هدم منزله بنفسه، في مدينة القدس الشرقية.

وقال شهود عيان إن قوات من الشرطة الإسرائيلية وصلت إلى منزل الشقيقين سامر وسليمان القاق في بلدة سلوان بالمدينة، وأقدمت على هدمه بواسطة جرافة، بداعي البناء غير المرخص.

وبموازاة ذلك فقد اضطر محمد علون إلى هدم منزله بنفسه، في بلدة بيت حنينا شمالي القدس، لتفادي دفع غرامات مالية باهظة، بداعي البناء غير المرخص.

وكانت الأمم المتحدة قد قالت في تقرير الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية هدمت أو صادرت 30 مبنى، في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر يوليو/تموز الماضي.