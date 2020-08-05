سياسة
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إسرائيل تهدم منزل فلسطيني وتجبر آخر على هدم منزله بنفسه
أجبر الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً على هدم منزله بنفسه في مدينة القدس المحتلة، في الوقت الذي هدمت فيه منزلين آخرين بجرافة.
إسرائيل تهدم منزل فلسطيني وتجبر آخر على هدم منزله بنفسه
بلدية الاحتلال الإسرائيلي تشرع بهدم منزل الشقيقين سامر وسليمان القاق بحي عين اللوزة ببلدة سلوان / وسائل التواصل
5 أغسطس 2020

هدمت البلدية الإسرائيلية بالقدس المحتلة الأربعاء منزلاً لفلسطيني، وأجبرت مواطناً آخر على هدم منزله بنفسه، في مدينة القدس الشرقية.

وقال شهود عيان إن قوات من الشرطة الإسرائيلية وصلت إلى منزل الشقيقين سامر وسليمان القاق في بلدة سلوان بالمدينة، وأقدمت على هدمه بواسطة جرافة، بداعي البناء غير المرخص.

وبموازاة ذلك فقد اضطر محمد علون إلى هدم منزله بنفسه، في بلدة بيت حنينا شمالي القدس، لتفادي دفع غرامات مالية باهظة، بداعي البناء غير المرخص.

وكانت الأمم المتحدة قد قالت في تقرير الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية هدمت أو صادرت 30 مبنى، في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر يوليو/تموز الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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