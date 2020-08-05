قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، ميشال نجار، إن الأضرار في مرفأ بيروت جسيمة، عقب تعرضه لانفجار هائل أتى على معظم مرافقه، مشيراً إلى أن بلاده بحاجة إلى وقت لإعادة البناء.

وذكر نجار في تصريح لقناة "LBC" المحلية، أن بلاده بدأت بوضع خطط بديلة لمرفأ بيروت خلال الفترة المقبلة، "سنعتمد على مرفأ طرابلس (شمال)، ونعمل على تقييم قدرته الاستيعابية ومرافئ أخرى في صيدا وصور".

والثلاثاء وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، تسبب بسقوط 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح، وأضرار مادية هائلة في أحياء عديدة بالعاصمة وضواحيها، وفق مصادر رسمية.

وقال الوزير اللبناني: "الضرر هائل وكارثة كبرى حلت بلبنان.. نتمنى أن ننهض من تحت الركام.. الأهم الآن هم الضحايا.. علينا الخروج من هذه الأزمة أقوى ممَّا كنا".

من جانبها قالت صحيفة البناء اللبنانية: إن "لبنان خسر خلال دقائق بانفجار مرفأ بيروت ما يوازي خسائره في حرب يوليو/تموز في 33 يوماً".

اقرأ المزيد

كارثة مرفأ لبنان.. قتلى وجرحى بالمئات وبيروت مدينة منكوبة

في ظل "كارثة كبرى".. تعرَّف مرفأ بيروت الاستراتيجي

وأعلن رئيس الحكومة حسان دياب الأربعاءَ يومَ حداد وطني، ووعد بأن يدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن، وناشد "الدول الشقيقة والصديقة" مساعدة "لبنان المنكوب".

من جانبه أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات انفجار ضخم وقع في العاصمة.

وعقب اجتماع له برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، قال المجلس في بيان إنه أوصى بتكليف لجنة تحقيق بأسباب الانفجار، "ترفع نتيجة التحقيقات إلى المراجع القضائية في مهلة 5 أيام، وأن تُتخذ أقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين".

ويأتي الانفجار في وقت تترقب فيه الأوساط اللبنانية والعربية والدولية صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الجمعة. وهذه المحكمة مختصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، في تفجير ضخم استهدف موكبه، وسط بيروت، في 14 فبراير/شباط 2005.

ويزيد انفجار الثلاثاء من أوجاع بلد يعاني، منذ أشهر، من أزمة اقتصادية قاسية واستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.